Xiaomi chiarisce la fine degli aggiornamenti MIUI e conferma il passaggio definitivo verso il nuovo ecosistema HyperOS

Nonostante il debutto del nuovo HyperOS, MIUI era rimasto attivo su alcuni modelli più datati , continuando a offrire un'esperienza utente semplice e apprezzata per la sua interfaccia minimalista. Tuttavia, Xiaomi ha ora deciso di interrompere il supporto completo per quei dispositivi che ancora utilizzavano questa versione software.

Xiaomi ha recentemente chiarito la propria posizione riguardo alla fine degli aggiornamenti per MIUI , una notizia che ha rapidamente fatto il giro dei social media generando discussioni tra gli utenti storici del brand. Dopo oltre 12 anni di presenza sui dispositivi dell'azienda, MIUI si avvia ufficialmente verso una fase di progressiva dismissione.

Secondo quanto comunicato ufficialmente tramite i canali aziendali, il passaggio a HyperOS rappresenta una transizione strategica fondamentale . Il nuovo sistema operativo è stato progettato come una piattaforma integrata capace di connettere dispositivi diversi, dai telefoni alle automobili fino agli elettrodomestici intelligenti. L'obiettivo è creare un ecosistema unificato .

La notizia ha suscitato grande attenzione online , sorprendendo la stessa azienda per l'affetto dimostrato dagli utenti nei confronti di MIUI. In risposta alle numerose discussioni, Xiaomi ha precisato che, sebbene il sistema non riceverà più aggiornamenti principali o nuove funzionalità, continuerà comunque a beneficiare di patch di sicurezza essenziali . Questo significa che i dispositivi ancora basati su MIUI resteranno utilizzabili in sicurezza.

MIUI è stato un riferimento per gli utenti Xiaomi

Per molti utenti, MIUI ha rappresentato un punto di riferimento per anni, grazie alla sua semplicità d'uso e alle numerose funzionalità offerte. Non sorprende quindi che la sua graduale uscita di scena sia stata accompagnata da messaggi di nostalgia e ringraziamento da parte della community.

Allo stesso tempo, Xiaomi invita gli utenti a guardare avanti, suggerendo il passaggio a dispositivi compatibili con HyperOS per accedere alle innovazioni più recenti. Che cosa ne pensate? Siete (o siete stati) utilizzatori di MIUI? Fateci sapere la vostra esperienza con un commento.