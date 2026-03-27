Nintendo potrebbe presto presentare un nuovo StarFox

Stando all'informatore NateDrake, Nintendo starebbe per presentare un nuovo capitolo della serie StarFox. Quando? Questo aprile, ipoteticamente tramite l'applicazione Nintendo Today, anche perché il prossimo Direct della compagnia pare essere previsto per giungo 2026. Chiaramente si tratterà di un gioco esclusivo per Nintendo Switch 2. La parte migliore del rumor, sempre che venga confermato, è che dovrebbe essere un titolo nello stile classico della serie, con grafica moderna e multiplayer online.