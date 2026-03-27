Nintendo potrebbe presto presentare un nuovo StarFox

Stando all'informatore NateDrake, Nintendo starebbe per presentare un nuovo capitolo della serie StarFox. Quando? Questo aprile, ipoteticamente tramite l'applicazione Nintendo Today, anche perché il prossimo Direct della compagnia pare essere previsto per giungo 2026. Chiaramente si tratterà di un gioco esclusivo per Nintendo Switch 2. La parte migliore del rumor, sempre che venga confermato, è che dovrebbe essere un titolo nello stile classico della serie, con grafica moderna e multiplayer online.
Attendibile?
NateDrake è un informatore considerato tra i più attendibili, per via della grande quantità di notizie riservate, poi rivelatesi vere, che ha pubblicato nel corso della sua carriera.
Di Starfox ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Nate the Hate, al minuto 18:41.
Fate attenzione, perché stiamo per dare un'anticipazione sul film Super Mario Galaxy in arrivo a breve nei cinema. Si tratta di materiale ufficiale, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi, ma sappiamo che alcuni potrebbero rimanere sconvolti dall'apprendere in anticipo dei dettagli del film, quindi evitiamo di riportarli senza prima avvisare. Se non volete sapere niente, non leggete oltre.
Veniamo a noi. Un nuovo gioco di Starfox avrebbe decisamente senso in questo momento, vista anche la presenza del protagonista della serie in Super Mario Galaxy, come annunciato dalla compagnia stessa. Chiaramente un cameo, o qualsiasi cosa sia, non equivale a un annuncio vero e proprio, ma è sicuramente un segno d'interesse per la serie.