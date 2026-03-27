AMD presenta il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition con doppio 3D V-Cache e 208 MB di cache totale per prestazioni al top

AMD ha ufficialmente alzato l'asticella nel mondo delle CPU desktop presentando il nuovo Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, il primo processore consumer dotato di una configurazione duale di 3D V-Cache. Si tratta di una soluzione pensata per professionisti, sviluppatori e content creator che richiedono prestazioni estreme, soprattutto in ambiti come data science, rendering e workload complessi.

Il cuore di questa CPU è rappresentato da un'architettura avanzata con 16 core Zen 5 e 32 thread, capace di raggiungere una frequenza boost fino a 5,6 GHz. A colpire maggiormente, però, è la quantità di cache disponibile: ben 208 MB complessivi, di cui 192 MB derivanti dalla combinazione di due stack di 3D V-Cache.