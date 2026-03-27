AMD presenta il Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition con doppio 3D V-Cache e 208 MB di cache totale per prestazioni al top

AMD ha ufficialmente alzato l'asticella nel mondo delle CPU desktop presentando il nuovo Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, il primo processore consumer dotato di una configurazione duale di 3D V-Cache. Si tratta di una soluzione pensata per professionisti, sviluppatori e content creator che richiedono prestazioni estreme, soprattutto in ambiti come data science, rendering e workload complessi.
Il cuore di questa CPU è rappresentato da un'architettura avanzata con 16 core Zen 5 e 32 thread, capace di raggiungere una frequenza boost fino a 5,6 GHz. A colpire maggiormente, però, è la quantità di cache disponibile: ben 208 MB complessivi, di cui 192 MB derivanti dalla combinazione di due stack di 3D V-Cache.
Le prestazioni dell'AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
Questa enorme quantità di cache consente miglioramenti significativi nelle prestazioni, in particolare nei carichi di lavoro che beneficiano di una maggiore disponibilità di dati a bassa latenza. Secondo i primi test, il nuovo chip può offrire incrementi prestazionali fino al 113% in scenari specifici come il benchmark SPEC Workstation 4.0 Data Science, evidenziando il suo potenziale nei contesti professionali.
Nonostante la potenza, il Ryzen 9 9950X3D2 presenta un TDP di 200W, il più alto mai visto su una piattaforma AM5. Questo incremento rispetto ai modelli precedenti è giustificato dalla presenza del doppio stack di cache e dalle elevate frequenze operative. Tuttavia, la seconda generazione della tecnologia 3D V-Cache promette anche una migliore efficienza termica e maggior margine per l'overclock.
Ulteriori dettagli sul lancio dell'AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
Il processore include inoltre una GPU integrata Radeon, utile principalmente per operazioni diagnostiche, e mantiene la compatibilità con tutte le schede madri basate su socket AM5. Questo lo rende una scelta interessante anche per chi desidera aggiornare il proprio sistema senza cambiare piattaforma.
Con il lancio previsto per il 22 aprile, AMD dimostra di voler anticipare la concorrenza, inclusi i futuri chip di nuova generazione come quelli basati su architettura Nova Lake-S. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma è lecito aspettarsi una collocazione nella fascia premium.