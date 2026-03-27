0

Il mouse da gaming Corsair M65 è in offerta su Amazon: sensore da 26.000 DPI e switch ottici (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare quasi al minimo storico il prezzo del mouse da gaming Corsair M65.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/03/2026
Mouse Corsair

Sei alla ricerca di un nuovo mouse? Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Corsair M65: sconto attivo del 26% per un costo finale d'acquisto di 59,50€, cinque euro sopra al minimo storico. Acquista il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La struttura in alluminio del mouse garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo al contempo un design iconico e riconoscibile, perfetto per ogni setup da gioco. Al cuore del dispositivo troviamo il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI, capace di offrire una sensibilità eccezionale, con un tracking fino a 650 IPS e un'accelerazione massima di 50G.

Ulteriori dettagli sul mouse

Gli switch ottici assicurano una risposta ultra rapida e una precisione impeccabile, oltre a una durata fino a 70 milioni di clic, rendendo il mouse affidabile anche durante lunghe sessioni di gioco. La tecnologia CORSAIR AXON, inoltre, consente una trasmissione dei dati fino a otto volte più veloce rispetto ai mouse tradizionali, migliorando sensibilmente la reattività.

71Jcmdf7Eml Ac Sl1500

Un'altra caratteristica distintiva è il sistema di fusione dei sensori, che combina giroscopio a sei assi e accelerometro per rilevare anche i minimi movimenti. Infine, grazie al sistema di pesi regolabile, è possibile personalizzare il peso da 97 g a 115 g per adattarlo al proprio stile di gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il mouse da gaming Corsair M65 è in offerta su Amazon: sensore da 26.000 DPI e switch ottici (quasi) al minimo storico