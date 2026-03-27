Il mouse da gaming Corsair M65 è in offerta su Amazon: sensore da 26.000 DPI e switch ottici (quasi) al minimo storico

Sei alla ricerca di un nuovo mouse? Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse da gaming Corsair M65: sconto attivo del 26% per un costo finale d'acquisto di 59,50€, cinque euro sopra al minimo storico. Acquista il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La struttura in alluminio del mouse garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo al contempo un design iconico e riconoscibile, perfetto per ogni setup da gioco. Al cuore del dispositivo troviamo il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI, capace di offrire una sensibilità eccezionale, con un tracking fino a 650 IPS e un'accelerazione massima di 50G.
Ulteriori dettagli sul mouse
Gli switch ottici assicurano una risposta ultra rapida e una precisione impeccabile, oltre a una durata fino a 70 milioni di clic, rendendo il mouse affidabile anche durante lunghe sessioni di gioco. La tecnologia CORSAIR AXON, inoltre, consente una trasmissione dei dati fino a otto volte più veloce rispetto ai mouse tradizionali, migliorando sensibilmente la reattività.
Un'altra caratteristica distintiva è il sistema di fusione dei sensori, che combina giroscopio a sei assi e accelerometro per rilevare anche i minimi movimenti. Infine, grazie al sistema di pesi regolabile, è possibile personalizzare il peso da 97 g a 115 g per adattarlo al proprio stile di gioco.