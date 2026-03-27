Gli aumenti di PlayStation 5 hanno generato delle forti reazioni: c'è nostalgia di quando i prezzi scendevano

Come atteso, le reazioni agli aumenti di prezzo di PlayStation 5 e PlayStation Portal non sono mancate, e sono quasi tutte di sconcerto.

Com'era inevitabile che fosse, l'annuncio del nuovo, grosso aumento di prezzo di PlayStation 5 non è stato accolto in maniera molto positiva dalla rete, per usare un'espressione eufemistica. Gli attacchi a Sony sono numerosi, così come è manifesta la nostalgia per quando le console scendevano di prezzo con il passare degli anni (fino alla scorsa generazione, in realtà), garantendo l'ingresso di sempre più persone.

Il quadro Come spiegato da Sony, gli aumenti sono legati al quadro economico mondiale, che tra prezzi delle RAM e dei componenti hardware schizzati alle stelle a causa dell'avvento delle IA generative, guerre e quant'altro hanno reso impossibile comportarsi come in passato. Sostanzialmente, oggi produrre e immettere sul mercato una console costa di più di quando la stessa è stata lanciata. La crisi delle memorie frena la crescita del mercato PC: spedizioni in calo nel 2026 nonostante Windows 11 Il risultato però è che attualmente i prezzi dell'hardware stanno diventando sempre più inaccessibili a molte fasce di consumatori, come facilmente comprensibile: PS5 - €649.99 (prezzo di lancio 499,99 euro)

PS5 Digital Edition - €599.99 (prezzo di lancio 399,99 euro)

PS5 Pro - €899.99 (prezzo di lancio 799 euro)

PS Portal - €249,99 (prezzo di lancio 219,99 euro) A ben vedere, si tratta di una iattura, in particolare per il mercato tradizionale, dove c'è bisogno di una base installata enorme per giustificare i progetti più costosi.