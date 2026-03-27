Cosa cambierà nel remake di God of War

Il remake della trilogia classica di God of War ha sorpreso tutti, ma quello che ora ci si chiede è come cambierà il gioco. Manterrà la violenza gratuita e le scene di sesso con QTE del passato o si avvicinerà più alla deriva maggiormente narrativa dei capitoli recenti?

Sony ha sorpreso tutti durante l'ultimo State of Play annunciando un totale remake della prima storica trilogia di God of War. Le origini di Kratos in Grecia e la sua vendetta contro Zeus e gli dèi dell'Olimpo torneranno dunque in scena a distanza di oltre vent'anni da quel primo capitolo arrivato nel 2005 su PlayStation 2. Il titolo diede inizio a una delle saghe più famose di Sony che però, dopo i primi 3 iconici capitoli, sembrò sul punto di arrestarsi. La storia di Kratos ricominciò nel 2018, come tutti ben sappiamo, con il reboot dedicato alla saga degli dèi norreni, conclusasi poi (almeno per il momento) nel 2022 con God of War Ragnarök. Il ritorno del semidio spartano è stato accompagnato da un cambiamento radicale della struttura narrativa e di gioco; ciò ha portato a un titolo molto più basato sulla storia e sui personaggi e meno sui combattimenti brutali, anche se questi sono rimasti una delle basi dell'esperienza, seppur cambiati in molti aspetti. Proprio a seguito di questo cambio di rotta in molti sono rimasti sorpresi dall'annuncio che l'originale trilogia di God of War sarà rifatta da zero con un remake, quando ci si aspettava al massimo un nuovo rifacimento grafico, come era successo anni fa con le remastered della trilogia originale. A questo punto la domanda che tutti si stanno facendo è: come saranno gestiti questi remake? I primi capitoli saranno modificati radicalmente per adattarsi alla formula di gioco e alla narrativa degli ultimi episodi, o verrà mantenuto il gameplay più votato all'azione e meno alla storia come in origine? Proviamo a fare alcune ipotesi.

Ritorno alle origini Il primo capitolo di God of War fu diretto da David Jaffe per Santa Monica Studio. L'ispirazione alla base della saga di Kratos nacque dall'amore di Jaffe per Onimusha, celebre titolo Capcom che lo aveva particolarmente colpito in quegli anni. L'idea fu quella di creare una sorta di reinterpretazione del gioco ambientandolo nell'Antica Grecia e mescolando il tutto con Scontro di titani, iconico film del 1981. Alla fine, però, God of War si rivelò più una risposta occidentale a Devil May Cry che non a Onimusha: il sistema di combattimento risultava infatti molto più elaborato rispetto a quello della saga Capcom ambientata nel Giappone feudale, pur privilegiando la spettacolarità delle mosse e la violenza brutale del protagonista rispetto ai tecnicismi raffinati e rigorosi tipici dello stylish action giapponese. Rispetto ai capitoli più recenti, i primi God of War erano decisamente più incentrati sul combattimento e meno sull'esplorazione. Kratos attraversava livelli lineari, con poche deviazioni e qualche enigma lungo il percorso, affrontando ondate di nemici in arene chiuse fino alla spettacolare battaglia contro il boss di turno. Scontri rimasti impressi nella memoria di molti giocatori, come quelli contro l'Idra, il Colosso di Rodi o Poseidone. Come cambieranno le epiche boss battle in questo futuro remake? La prima domanda che sorge spontanea riguardo al remake in produzione è se Santa Monica Studio intenda includere l'intera trilogia in un unico progetto, ripercorrendo tutto d'un fiato l'epopea di Kratos dal primo al terzo capitolo, oppure se - come appare più probabile - ogni gioco sarà riproposto come esperienza autonoma. Il dubbio è legittimo: i primi God of War non erano particolarmente longevi, con una durata media di circa dieci ore ciascuno, mentre Ragnarök, nella sua interezza, supera tranquillamente la somma dei tre capitoli originali. L'interrogativo principale riguarda però l'impostazione strutturale: Santa Monica opterà per una reinterpretazione completa, avvicinando la trilogia classica al modello dei capitoli norreni - con maggiore enfasi su narrazione ed esplorazione - oppure manterrà un'impostazione più fedele agli originali? Non è da escludere una via di mezzo, ma al momento queste sembrano le ipotesi più plausibili. Sul fronte del combattimento possiamo essere piuttosto fiduciosi. Con God of War (2018) e Ragnarök, lo studio californiano ha dimostrato di saper costruire sistemi profondi, spettacolari e ricchi di varianti, pur se molto diversi da quelli della trilogia ellenica. Adattare la vecchia formula al nuovo sistema di combattimento non appare impossibile, anche se sarà necessario ripensare molte delle iconiche battaglie coi boss, concepite per una telecamera più distante e per meccaniche di base differenti, molto più viscerali. L'esplorazione potrebbe cambiare completamente nei futuri remake per adattarsi maggiormente ai recenti capitoli della saga L'esplorazione, invece, potrebbe subire cambiamenti più marcati. I capitoli norreni proponevano mappe semi-aperte, ricche di segreti e attività opzionali, mentre gli originali erano strutturati in livelli lineari con poche deviazioni, utili soprattutto a recuperare casse contenenti potenziamenti o valuta di gioco. Sarebbe affascinante poter esplorare, con la stessa libertà concessa nei regni nordici, ampie porzioni dell'Antica Grecia, magari arricchite da missioni secondarie inedite e boss opzionali. È difficile immaginare che i remake ripropongano in modo pedissequo la struttura originale. In quel caso si tratterebbe più di un semplice restyling grafico che di una vera rilettura moderna, ipotesi che appare improbabile, soprattutto considerando il potenziale adattamento narrativo dei tre capitoli.