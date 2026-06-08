Intel Nova Lake-S appare per la prima volta in rete: emergono le immagini del nuovo processore desktop

Sono emerse online le prime immagini di quello che viene indicato come un campione preliminare dei futuri processori desktop Intel Nova Lake-S, la nuova generazione destinata a debuttare all'inizio del 2027. Le fotografie mostrano per la prima volta un chip compatibile con il nuovo socket LGA 1954, destinato a sostituire le piattaforme attualmente in commercio.

Secondo le informazioni diffuse, i primi esemplari di Nova Lake-S sarebbero già stati inviati ad alcuni partner per le attività di sviluppo e validazione. Sebbene non siano stati rivelati dettagli tecnici completi, l'analisi delle immagini consente di individuare alcune differenze significative rispetto alle attuali CPU desktop Intel.