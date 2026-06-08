Palworld 1.0 non richiederà di ripartire da zero ma "sarebbe meglio farlo", dice PocketPair

Considerando che conta già milioni di giocatori in tutto il mondo, costringere tutti a ripartire da zero per poter iniziare una nuova esperienza con tutte le caratteristiche complete era in effetti poco consigliabile, e infatti gli sviluppatori non hanno imposto questa eventualità.

Come abbiamo visto, Palworld 1.0 ha una data d'uscita finalmente, ed è fissata per il 15 luglio, portando il gioco alla fine del suo percorso di accesso anticipato e a quella che dovrebbe essere la versione definitiva , sebbene sempre pronta ad arricchirsi ed espandersi in futuro.

Durante la Summer Game Fest è stata annunciata anche la versione 1.0 di Palworld , che a quanto pare non richiederà ai giocatori di ripartire da zero eliminando tutti i progressi accumulati, sebbene forse sarebbe meglio farlo , secondo quanto consigliato dal team PocketPair.

Non è necessario ma consigliato

"NON sarà necessario cancellare i dati e ripartire da zero per Palworld 1.0", ha spiegato PocketPair in un messaggio su Twitter, aggiungendo che "tuttavia, dovreste farlo", facendo capire che questo è il modo consigliato per godere al meglio della nuova esperienza di gioco.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"I giocatori possono continuare con i propri salvataggi se lo preferiscono, perché vogliamo rispettare il tempo e gli sforzi profusi finora nel gioco", si legge nel messaggio.

"Tuttavia, vista la grande quantità di cambiamenti applicati al gioco, compresi i miglioramenti alle meccaniche e i nuovi contenuti, crediamo che iniziare un nuovo personaggio vi consentirà di provare la migliore esperienza di Palworld!"

Dunque la scelta spetta ai giocatori: non è necessario abbandonare tutto quello che è stato fatto finora all'interno del gioco, ma riprovarlo tutto dall'inizio per poter godere al massimo dei cambiamenti e delle aggiunte potrebbe valere comunque la pena.