Palworld su Steam supera i 600.000 giocatori contemporanei dopo il lancio della versione 1.0

Nel momento in cui scriviamo il gioco ha raggiunto quota 661.670 utenti simultanei , il picco più alto sin da febbraio 2024, che potrebbero lievitare ulteriormente durante il resto del fine settimana. Siamo lontani dagli oltre 2,1 milioni di utenti contemporanei registrati al lancio in accesso anticipato , certo, ma si tratta comunque di numeri impressionanti, sufficienti a riportare il gioco di Pocketpair sul podio dei titoli più giocati su Steam: terzo posto assoluto, sopra PUBG: Battlegrounds e subito dietro Dota 2.

Con il lancio della versione 1.0, Palword sta vivendo una sorta di seconda giovinezza su Steam , con tantissimi utenti, sia vecchi che quelli che aspettavano la versione definitiva del survival, che si sono riversati nei server di gioco.

Oltre 40 milioni di giocatori in accesso anticipato

Per chi non lo sapesse, dopo oltre due anni di attesa, la versione 1.0 di Palworld è arrivata ieri, 10 luglio, su PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'aggiornamento conclude la storia principale e introduce nuovi biomi, dungeon, boss e oltre 70 Pal inediti da affrontare e catturare.

In concomitanza con il lancio, Pocketpair ha inoltre rivelato che la versione in accesso anticipato è stata giocata da oltre 40 milioni di utenti in tutto il mondo: un successo enorme, inatteso persino dagli autori. Per ringraziare la community, lo studio ha deciso di non aumentare il prezzo con l'uscita dall'Early Access, mantenendolo fisso a 28,99 euro su tutte le piattaforme.