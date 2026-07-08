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Palworld ha raggiunto un numero incredibile di giocatori nell'accesso anticipato

Pocketpair ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un incredibile traguardo per l'accesso anticipato di Palworld, che a breve terminerà con il lancio della versione 1.0.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/07/2026
Uno dei personaggi di Palworld
Palworld
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L'accesso anticipato di Palworld ha raggiunto 40 milioni di giocatori: lo ha annunciato ufficialmente Pocketpair, nell'ambito di un video celebrativo che arriva quando mancano ormai poche ore al debutto della versione 1.0, attesa per il 10 luglio.

Il divertente e coloratissimo action survival a base open world ha trascorso circa due anni e mezzo in early access, sfruttando questa opportunità per far crescere la propria community grazie ad aggiornamenti costanti e all'introduzione di tanti nuovi contenuti che hanno arricchito l'esperienza.

Nel filmato qui sotto gli sviluppatori ripercorrono appunto le tappe di questo lavoro, partendo dalle prime build del gioco fino a illustrare le novità che ci attendono nella versione 1.0, che promette di consegnarci un sostanziale passo in avanti sotto molteplici aspetti.

Palworld 1.0 arriva a luglio, ma Pocketpair ha confermato l'assenza delle evoluzioni Palworld 1.0 arriva a luglio, ma Pocketpair ha confermato l'assenza delle evoluzioni

Certo, proprio in occasione dell'annuncio dell'uscita dall'accesso anticipato Pocketpair ha dovuto chiarire che le evoluzioni non sono mai state in programma e dunque non le vedremo arrivare con l'aggiornamento che sarà disponibile fra un paio di giorni.

Una promozione speciale

Mentre gli esperti sostengono che la causa di Nintendo contro Palworld non abbia possibilità di vittoria, andando a eliminare una delle maggiori fonti di preoccupazione rispetto al futuro di questa proprietà intellettuale, Pocketpair ha pensato bene di celebrare l'imminente debutto della versione 1.0 con una speciale promozione su Steam.

Da qui al lancio sarà infatti possibile acquistare il gioco approfittando di uno sconto del 30%, che porta il prezzo di Palworld a 20,99€ anziché 28,99€.

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