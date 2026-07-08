Palworld ha raggiunto un numero incredibile di giocatori nell'accesso anticipato

L'accesso anticipato di Palworld ha raggiunto 40 milioni di giocatori: lo ha annunciato ufficialmente Pocketpair, nell'ambito di un video celebrativo che arriva quando mancano ormai poche ore al debutto della versione 1.0, attesa per il 10 luglio.

Il divertente e coloratissimo action survival a base open world ha trascorso circa due anni e mezzo in early access, sfruttando questa opportunità per far crescere la propria community grazie ad aggiornamenti costanti e all'introduzione di tanti nuovi contenuti che hanno arricchito l'esperienza.

Nel filmato qui sotto gli sviluppatori ripercorrono appunto le tappe di questo lavoro, partendo dalle prime build del gioco fino a illustrare le novità che ci attendono nella versione 1.0, che promette di consegnarci un sostanziale passo in avanti sotto molteplici aspetti.

Certo, proprio in occasione dell'annuncio dell'uscita dall'accesso anticipato Pocketpair ha dovuto chiarire che le evoluzioni non sono mai state in programma e dunque non le vedremo arrivare con l'aggiornamento che sarà disponibile fra un paio di giorni.