Pokémon Vento e Onda includerebbero un enorme numero di nuove creature

Pokémon Vento e Onda sono speciali sotto molti punti di vista. Non solo saranno i primi titoli della serie principale esclusivi di Nintendo Switch 2, ma segneranno l'arrivo della decima generazione, un simbolo importante. I due giochi devono quindi offrire qualcosa di unico.

Quanti Pokémon nuovi ci saranno in Pokémon Vento e Onda?

Secondo quanto indicato da kurwashibamaste e corroborato da Centro LEAKS tramite le sue fonti, Pokémon Vento e Onda proporrebbero circa 300 nuove creature. Potete vedere il tweet qui sotto.

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Si parla precisamente di un mix di nuovi Pokémon e nuove forme, quindi alcuni saranno Pokémon già noti ma con una nuova estetica e modifiche come nuovi tipi e abilità. Inoltre, viene spiegato che una nuova meccanica di combattimento introdurrà delle versioni speciali di alcuni Pokémon basate sul clima. Le creature che non hanno una forma speciale entrerebbero semplicemente in una sorta di modalità "frenetica".

Ovviamente circa 300 nuove creature è una cifra enorme: è come avere varie nuove generazioni in un colpo solo, ma Centro LEAKS pare credere all'informazione, pur ricordando di considerare il tutto un rumor e prenderlo con le pinze, mentre cerca altre conferme a riguardo.

Ricordiamo infine che Pokémon GO ha compiuto 10 anni: la storia del fenomeno che ha cambiato il gaming.