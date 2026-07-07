Emerse delle foto dei nuovi set LEGO Pokémon: Munchlax, Arcanine e Rayquaza

Emerse online alcune foto dei nuovi set LEGO Pokémon , che si vogliono in arrivo il 1° agosto: Munchlax, Arcanine e Rayquaza . Le immagini sono di alta qualità e sembrano ufficiali, quindi difficilmente ci troviamo di fronte a dei falsi. Mostrano non solo i set, ma anche le scatole, da cui è possibile trarre diverse informazioni.

Informazioni set per set

Di Munchlax apprendiamo che è un set 18+, numero 72150. È formato da 757 pezzi e presenta il pokémon seduto sul ceppo di un albero, circondato da frutta.

Quello di(numero 72160) è, invece, un set più grosso, di ben 1190 pezzi. Parliamo sempre di un prodotto 18+ (ricordiamo che le indicazini dell'età sulle scatole LEGO non sono legalmente vincolanti), che offre il pokémon nella sua interezza e con molti dettagli. In questo caso sono emerse anche le dimensioni del set montato: 9 cm di larghezza per la parte frontale, 28,7 cm di profondità e 17,2 cm di altezza.

L'ultimo set è quello di Rayquaza (numero 72168), formato da 1083 pezzi. Il set mostra il Pokémon, particolarmente popolare in Corea del Sud, poggiato a un'altare.