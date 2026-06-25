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Un intero set di Dragon Ball LEGO sarebbe previsto per il 2027

Secondo nuovi rumor provenienti da Brick Tap, LEGO e Dragon Ball starebbero ora collaborando per realizzare un intero set di Dragon Ball e l'uscita sarebbe prevista per il 2027.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/06/2026
Goku con la Sfera del Dragon numero 4

I set LEGO basati su IP famose sono spesso un successo e tanti appassionati non vedono l'ora ad esempio di poter collezionare delle costruzioni a tema Dragon Ball. Be', secondo un nuovo rumor, pare che accadrà.

Brick Tap ha infatti segnalato che, secondo Buggy e varie fonti anonime "verificate", un set LEGO Dragon Ball è in arrivo.

Il rumor di Dragon Ball LEGO

Come potete vedere nel post di Instagram qui sotto, viene affermato che il set LEGO di Dragon Ball arriverà nel 2027 e costerà tra i 150 e 200 dollari, con tanto di minifigure incluse, sebbene non vengano dati dettagli esatti su quali e sulla quantità. Viene però affermato che le minifigure hanno nuovi stampi, quindi dovrebbero potersi adattare ai diversi fisici e dimensioni dei personaggi di Dragon Ball.

La prima ondata di contenuti LEGO Dragon Ball dovrebbe essere perlopiù basata sulle prime fasi dell'arco narrativo di Dragon Ball Z, per certo uno dei più famosi tra gli appassionati dei personaggi di Akira Toriyama.

Dragon Ball Xenoverse 3, abbiamo visto il gameplay in anteprima Dragon Ball Xenoverse 3, abbiamo visto il gameplay in anteprima

Tutto questo, inoltre, sarebbe in aggiunta al precedentemente chiacchierato LEGO Icons (Set 11390) di Shenron, che secondo la fonte è previsto nel novembre 2026. Tale set includerebbe 1760 pezzi, il Drago Shenron, le Sfere del Drago e una minifigure di Goku da giovane. Il prezzo sarebbe 200 dollari. Viene però precisato che i prezzi sono ancora poco definiti e potrebbero cambiare.

Ovviamente per ora sono solo rumor e dovremo attendere una conferma ufficiale per saperne di più. Certamente i fan di Dragon Ball e LEGO sarebbero ben felici se fosse tutto vero. Ricordiamo infine che Dragon Ball Xenoverse 3 è disponibile in preordine su Amazon.

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