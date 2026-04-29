Dragon Ball Xenoverse 3 è disponibile in preordine su Amazon: personaggi inediti e una nuova storia

Se sei un fan della serie, Dragon Ball Xenoverse 3 è attualmente disponibile in preordine su Amazon a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Ricordiamo che la data riportata è puramente indicativa e verrà probabilmente aggiornata in seguito. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.