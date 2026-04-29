Dragon Ball Xenoverse 3 è disponibile in preordine su Amazon: personaggi inediti e una nuova storia

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Una storia inedita
In questo nuovo universo di Dragon Ball troverai nuovi personaggi creati da Akira Toriyama, ovvero il celebre autore della saga. In questo caso, il capitolo è ambientato nell'anno 1.000, in cui West City è il cuore pulsante del mondo. Potrai esplorare la città, incontrare i nuovi personaggi e scoprire nuove storie. Entrando a far parte della squadra Great Saiya, combatterai a fianco di alleati vecchi e nuovi.
Ricordiamo che il gioco era stato già presentato lo scorso gennaio, ma con il titolo provvisorio Dragon Ball Age 1000. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma ti aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni in merito.