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Dragon Ball Xenoverse 3 è disponibile in preordine su Amazon: personaggi inediti e una nuova storia

Tra le proposte di Amazon troviamo Dragon Ball Xenoverse 3 in preordine, il nuovo capitolo della serie ambientato nell'Anno 1.000. Al progetto ha lavorato anche Akira Toriyama.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/04/2026
Dragon Ball Xenoverse 3
Dragon Ball Xenoverse 3
Dragon Ball Xenoverse 3
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Se sei un fan della serie, Dragon Ball Xenoverse 3 è attualmente disponibile in preordine su Amazon a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Ricordiamo che la data riportata è puramente indicativa e verrà probabilmente aggiornata in seguito. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia inedita

In questo nuovo universo di Dragon Ball troverai nuovi personaggi creati da Akira Toriyama, ovvero il celebre autore della saga. In questo caso, il capitolo è ambientato nell'anno 1.000, in cui West City è il cuore pulsante del mondo. Potrai esplorare la città, incontrare i nuovi personaggi e scoprire nuove storie. Entrando a far parte della squadra Great Saiya, combatterai a fianco di alleati vecchi e nuovi.

Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato ufficialmente per PS5, Xbox e PC: trailer, immagini e primi dettagli Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato ufficialmente per PS5, Xbox e PC: trailer, immagini e primi dettagli

Ricordiamo che il gioco era stato già presentato lo scorso gennaio, ma con il titolo provvisorio Dragon Ball Age 1000. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma ti aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni in merito.

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