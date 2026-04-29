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Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT è su Amazon al minimo storico: risparmia il 50%

Tra le offerte di Amazon troviamo il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX a prezzo scontato, per prestazioni precise e affidabili.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/04/2026
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse da gaming ma non vuoi spendere troppo, attualmente il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è su Amazon a 89,99 € rispetto al prezzo consigliato di 179 €, permettendoti di risparmiare il 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Leggero, veloce e preciso

In questo caso ti abbiamo proposto il mouse nella colorazione bianca. Come ti abbiamo anticipato, si tratta di un prodotto progettato con i professionisti per offrirti un'esperienza altamente convincente. Il design asimmetrico e i tasti laterali programmabili offrono comfort per qualsiasi stile di gioco, contribuendo all'agilità e alla precisione. A contribuire è il sensore HERO 2 con tracciamento inferiore al micron fino a 44.000 DPI e un'accelerazione fino a 888 IPS/88G.

Mouse Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
Mouse Logitech PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

Offre inoltre un polling fino a 8 kHz per una reattività a livello di torneo, mentre l'autonomia fino a 95 ore ti permetterà di giocare senza interruzioni. Infine, i piedini in PFTE assicurano un'ottima scorrevolezza e una connessione perfetta. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto apprezzato dagli utenti.

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