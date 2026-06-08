The Adventures of Elliot - The Millenium Tales sta per arrivare: prenota il prossimo titolo Square Enix su Amazon

The Adventures of Elliot - The Millenium Tales è disponibile in pre-order su Amazon al prezzo finale d'acquisto di 69,99€ . Il gioco uscirà tra pochissimo, il prossimo 18 giugno . Puoi effettuare la prenotazione del gioco cliccando su questo link , oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales propone un'avventura narrativa intensa, costruita attorno a un mondo ricco da esplorare e a un sistema di combattimento action in tempo reale . Il gioco unisce elementi di esplorazione, personalizzazione e azione, offrendo un'esperienza che punta sia sulla storia sia sul gameplay dinamico.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il protagonista Elliot può equipaggiare fino a due armi contemporaneamente, caratteristica che permette di adattare lo stile di combattimento alle diverse situazioni. Durante il viaggio, il giocatore affronta tribù di creature ostili che infestano il continente, rendendo ogni scontro una sfida strategica oltre che d'azione.

Un elemento centrale dell'avventura è la presenza di Faie, una compagna dotata di magia fatata. I suoi poteri non sono utili solo nei combattimenti, ma anche nella risoluzione degli enigmi ambientali che bloccano il progresso del viaggio. Questa collaborazione tra i due personaggi è fondamentale per superare gli ostacoli.

La trama ruota attorno alla necessità di spezzare una maledizione. Per farlo, Elliot e Faie attraversano la Porta del Tempo, viaggiando tra diverse epoche storiche. Ogni periodo presenta nuove minacce e situazioni pericolose, che arricchiscono la narrazione e ampliano la varietà delle ambientazioni.