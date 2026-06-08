Galaxy S27 Pro, batteria da 5.000 mAh e ricarica a 60W: ma basterà per sfidare il silicio-carbonio dei cinesi?

Le indiscrezioni sulla gamma Galaxy S27 continuano ad accumularsi e nelle ultime ore l'attenzione si è concentrata sul presunto Galaxy S27 Pro. Secondo un nuovo leak condiviso dall'insider Kro e rilanciato da SamMobile, Samsung starebbe lavorando a un modello destinato a posizionarsi tra la variante standard e quella Ultra, puntando soprattutto su autonomia e dimensioni intermedie.
Il dettaglio più discusso riguarda la batteria da 5.000 mAh, accompagnata da un display da 6,5 pollici. Una configurazione che potrebbe offrire un equilibrio diverso rispetto agli attuali modelli della serie Galaxy S, ma che allo stesso tempo evidenzia alcune differenze rispetto ai concorrenti cinesi più recenti.
Galaxy S27 Pro punta su autonomia e formato intermedio
Secondo le informazioni trapelate, il Galaxy S27 Pro dovrebbe integrare il futuro processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Sul fronte fotografico si parla invece di un sensore principale da 200 megapixel, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x.
Samsung potrebbe quindi introdurre un dispositivo pensato per chi cerca caratteristiche vicine alla gamma Ultra senza arrivare alle dimensioni più ingombranti del modello top di gamma. Lo schermo da 6,5 pollici si collocherebbe infatti tra i circa 6,3 pollici del modello base e i quasi 6,9 pollici della variante Ultra.
La presenza di una batteria da 5.000 mAh non rappresenta però una novità assoluta nel catalogo Samsung. Negli ultimi anni il produttore sudcoreano ha già utilizzato capacità simili su diversi flagship, compresi modelli Plus e Ultra. Proprio per questo il dato va letto soprattutto in relazione alle dimensioni dello schermo e all'efficienza energetica del nuovo chip Qualcomm.
Il leak suggerisce infatti che Samsung potrebbe puntare più sull'ottimizzazione dei consumi che su un incremento netto della capacità. Una scelta che si differenzia da quella adottata da diversi marchi cinesi, come Oppo e Xiaomi, che stanno accelerando sull'uso delle batterie al silicio-carbonio. Questa tecnologia consente di aumentare la densità energetica mantenendo dimensioni relativamente contenute, arrivando ormai ben oltre i 6.000 mAh anche su smartphone sottili.
Nel caso del Galaxy S27 Pro, almeno secondo le indiscrezioni attuali, non sembrano emergere riferimenti all'adozione di batterie al silicio-carbonio. Se confermato, il dispositivo potrebbe quindi restare più conservativo rispetto ad alcuni concorrenti Android sul piano dell'autonomia pura e della velocità di ricarica. Tra le specifiche trapelate compare infatti anche il supporto alla ricarica cablata da 60 W, un valore non pessimo ma inferiore rispetto ai livelli raggiunti da parte del mercato cinese premium.
Tra le altre caratteristiche emerse figurano Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta USB Type-C 3.2 e supporto UWB. Secondo le indiscrezioni, inoltre, il Galaxy S27 Pro non dovrebbe integrare la S Pen, elemento che continuerebbe a distinguere la variante Ultra dal resto della gamma.
Le informazioni restano comunque preliminari e Samsung potrebbe modificare parte delle specifiche prima della presentazione ufficiale. Voi, però, che cosa ne pensate? Ritenete le batterie al silicio-carbonio un selling point importante o vi accontentate di quelle tradizionali dei top di gamma Samsung e Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.
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