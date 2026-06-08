Galaxy S27 Pro, batteria da 5.000 mAh e ricarica a 60W: ma basterà per sfidare il silicio-carbonio dei cinesi?

Le indiscrezioni sulla gamma Galaxy S27 continuano ad accumularsi e nelle ultime ore l'attenzione si è concentrata sul presunto Galaxy S27 Pro. Secondo un nuovo leak condiviso dall'insider Kro e rilanciato da SamMobile, Samsung starebbe lavorando a un modello destinato a posizionarsi tra la variante standard e quella Ultra, puntando soprattutto su autonomia e dimensioni intermedie.

Il dettaglio più discusso riguarda la batteria da 5.000 mAh, accompagnata da un display da 6,5 pollici. Una configurazione che potrebbe offrire un equilibrio diverso rispetto agli attuali modelli della serie Galaxy S, ma che allo stesso tempo evidenzia alcune differenze rispetto ai concorrenti cinesi più recenti.