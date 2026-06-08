ChatGPT potrebbe cambiare radicalmente e diventare una superapp, in attesa della quotazione in Borsa

Secondo un recente rapporto, OpenAI avrebbe intenzione di trasformare ChatGPT con un importante restyling . I cambiamenti dovrebbero avvenire nelle prossime settimane, con l'obiettivo di prepararsi alla quotazione in Borsa e chiaramente aumentare i propri profitti . Ciò significa che l'azienda sta iniziando a considerare ChatGPT non più soltanto come un chatbot, ma come una porta d'accesso a strumenti capaci di generare ricavi.

Come cambierà ChatGPT?

Attualmente ChatGPT è tra i chatbot maggiormente utilizzati dagli utenti dal 2022. Tuttavia, la maggior parte continua a utilizzarlo gratuitamente, un fattore che potrebbe incidere sul fatturato, soprattutto in vista della possibile quotazione in Borsa di OpenAI. Proprio per questo motivo, l'obiettivo è quello di aumentare i propri profitti. A riportare le informazioni è il Financial Times, secondo cui OpenAI starebbe lavorando alla trasformazione di ChatGPT in una superapp, con un focus principale su Codex, lo strumento di coding, e su sistemi di IA agentica progettati per eseguire compiti per conto degli utenti.

A cambiare sarà l'interfaccia web, insieme all'introduzione di nuove applicazioni e a un sistema che porterà gli utenti a essere indirizzati più spesso verso strumenti di programmazione, generazione di contenuti e app di partner terzi. Questi cambiamenti potrebbero contribuire ad aumentare il fatturato, trasformando ChatGPT in una vera e propria porta d'accesso a strumenti in grado di generare ricavi.

ChatGPT

Le modifiche interesseranno l'intera piattaforma. Per ora non sono stati svelati dettagli troppo concreti, quindi vi aggiorneremo non appena avremo conferme ufficiali. In sintesi, ChatGPT ha ottenuto un successo significativo, ma la forte presenza di utenti gratuiti potrebbe rappresentare una sfida sul fronte della monetizzazione, soprattutto in vista di una possibile quotazione in Borsa. Resta ora da chiarire quali modifiche verranno introdotte per gli utenti free.