Masters of Albion è stato aggiornato alla versione 1.3

"Ciao a tutti, siamo lieti di annunciare che l' Aggiornamento 1.3 è ora disponibile", ha annunciato il team di sviluppo 22Can introducendo la nuova patch importante di Masters of Albion . Questo aggiornamento si concentra principalmente sulla fluidità e sulla chiarezza del sistema di combattimento , con l'obiettivo di rendere l'azione più leggibile per i giocatori.

Tanti interventi

Tra le novità principali sul fronte del gameplay spicca l'introduzione della meccanica "last chance" (ultima possibilità), che garantisce una temporanea riduzione dei danni agli eroi posseduti quando si trovano in fin di vita. Ad accompagnare questa funzione è stato aggiunto un indicatore di salute bassa per gli eroi, segnalato da un effetto visivo e dall'audio di un battito cardiaco all'approssimarsi della soglia critica. Il team ha inoltre implementato la meccanica di rottura dell'armatura e ha calibrato il raggio d'attacco in mischia dei non-morti. A livello grafico, gli effetti visivi dei danni sono stati separati da quelli dell'impatto, migliorando in generale la resa su schermo degli scontri e delle distruzioni.

Per quanto riguarda i personaggi, la patch apporta diverse limature alle animazioni. La camminata degli eroi e i movimenti dei personaggi posseduti risultano ora più fluidi, impedendo a questi ultimi di compiere rotazioni eccessive sul posto. È stata inoltre migliorata l'intelligenza artificiale durante l'inseguimento dei nemici ed è stato corretto un fastidioso bug che azzerava il moltiplicatore di danno delle armi in specifiche condizioni.

Un'ampia sezione dell'aggiornamento è dedicata alla risoluzione di difetti che bloccavano la progressione delle missioni. Sono stati riorganizzati alcuni compiti e risolti dei blocchi specifici, dal Giorno 2 ai Giorni 17 e 18. Per motivi logici di trama, il cancello di Wyrmscar resterà ora bloccato fino al Giorno 8, mentre sono stati aggiunti dettagli nel pannello del personaggio di Brian Eastbane.

Parallelamente, il mondo di Albion è stato revisionato. Gli sviluppatori hanno inserito delle scogliere a Wyrmscar per impedire l'accesso dei giocatori in aree non previste, sistemato i punti di scavo per i tesori a Fellwhisper e Oakshade, e corretto le texture di alcuni elementi. Sono stati infine risolti bug legati ai blocchi in acqua, alle collisioni e alla stabilità generale del client.