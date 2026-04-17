Masters of Albion sta per uscire in Accesso Anticipato, come ci ricorda il trailer di lancio

Per Peter Molyneux , storico sviluppatore inglese cui dobbiamo capolavori quali Populous e Black & White , questo progetto rappresenta il culmine del lavoro di un'intera vita, un'opera capace di fondere le meccaniche dei suoi capolavori più amati, come il già citato Black & White, la serie Fable e Dungeon Keeper.

Lo studio 22cans ha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale di Masters of Albion , svelando finalmente i dettagli del gioco prima del debutto in Accesso Anticipato . Il titolo arriverà su Steam il 22 aprile 2026 al prezzo di 24,99 euro, con uno sconto del 10% per chi lo acquisterà al lancio. Quindi sarà molto accessibile.

Un gioco divino?

Masters of Albion si propone di reinventare il genere dei "God Game", offrendo un'esperienza single-player che mescola simulazione, costruzione di città e combattimenti in tempo reale, mettendo al centro la libertà creativa e il peso delle scelte.

Di giorno, il gioco offre un'atmosfera quasi rilassante: i giocatori possono esplorare il mondo, seguire la trama e dedicarsi alla progettazione e alla gestione di città, godendo di un livello di personalizzazione e libertà difficilmente riscontrabile nei tradizionali city-builder.

Tuttavia, al calare del sole, la situazione si ribalta. La notte trasforma il mondo di gioco in un incubo survival: i giocatori dovranno difendere i propri insediamenti da creature oscure sempre più letali in combattimenti in tempo reale, attingendo a tutti i loro poteri divini per evitare che la città venga rasa al suolo.

Questa contrapposizione tra la tranquillità della creazione diurna e il terrore della sopravvivenza notturna, rilevata anche nella nostra anteprima, sembra essere la vera carta vincente della produzione, capace di unire l'eredità del passato con nuove meccaniche.

Questo forte legame con il passato non è casuale. Il team di sviluppo riunito attorno a Masters of Albion vanta decenni di esperienza e include, oltre a Molyneux, figure storiche dell'industria come Mark Healey, Russell Shaw, Kareem Ettouney e Iain Wright. Si tratta delle stesse menti che hanno plasmato i titoli che hanno definito il genere, ora riunite per offrirne una reinterpretazione moderna.

Lo studio ha inoltre confermato un bonus per i primi acquirenti: chi acquisterà e giocherà il titolo durante la prima settimana dall'uscita riceverà l'esclusivo "Founders Paint Pack", un set limitato di colori premium in-game.