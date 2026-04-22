Masters of Albion debutta in Accesso Anticipato svelando la roadmap e con uno strano bonus di lancio

Il viaggio di Masters of Albion ha inizio oggi. Il titolo farà il suo debutto in Accesso Anticipato alle 19:00 qui in Italia, accompagnato da uno sconto lancio del 10% valido per i primi sette giorni. Ma per il team di sviluppo, questo traguardo rappresenta solo il punto di partenza, tanto che è stato già fornito un calendario delle novità in arrivo ed è stato illustrato lo strano bonus di lancio.
Sul calendario, è stato specificato che non bisogna aspettarsi che sia rispettato in maniera rigida. "Questa non è una linea temporale o una serie di aggiornamenti programmati. È un riflesso di ciò che il team sta sviluppando attivamente man mano che il mondo di Albion cresce," hanno spiegato gli autori.
Il gioco, infatti, è stato concepito come un cantiere aperto. La direzione tracciata per espandere i sistemi, apportare correzioni e rifiniture e introdurre nuove esperienze è flessibile e dipenderà fortemente dalla community. "L'accesso anticipato significa collaborazione", ribadisce il team, invitando i giocatori a unirsi al server Discord ufficiale e ai forum di Steam per condividere feedback su controlli, meccaniche e sensazioni trasmesse dal gioco. "La roadmap è un'istantanea di dove stiamo andando, non la destinazione finale," hanno scritto.
Come detto, nell'annufino a raggiungere il "giorno 8" all'interno del gioco, gli utenti sbloccheranno la vecchia città mineraria di Wrymscar e, insieme ad essa, sei vernici dai toni molto accesi. I nomi dei colori dicono tutto: "Succo d'arancia. Succo giallo. Succo verde. Succo blu. Succo viola. Succo rosso. Tutti i colori dell'arcobaleno."
Sebbene queste tinte possano sembrare pacchiane se prese singolarmente, gli sviluppatori assicurano che diventeranno presto i capisaldi dell'arsenale creativo dei giocatori per ravvivare il mondo di gioco. L'invito finale del team riassume perfettamente lo spirito ironico dell'iniziativa: "Gioca d'anticipo, sblocca i colori e fai in modo che Albion appaia esattamente come... probabilmente non dovrebbe."