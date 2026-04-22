Masters of Albion debutta in Accesso Anticipato svelando la roadmap e con uno strano bonus di lancio

Il viaggio di Masters of Albion ha inizio oggi. Il titolo farà il suo debutto in Accesso Anticipato alle 19:00 qui in Italia, accompagnato da uno sconto lancio del 10% valido per i primi sette giorni. Ma per il team di sviluppo, questo traguardo rappresenta solo il punto di partenza, tanto che è stato già fornito un calendario delle novità in arrivo ed è stato illustrato lo strano bonus di lancio.

Sul calendario, è stato specificato che non bisogna aspettarsi che sia rispettato in maniera rigida. "Questa non è una linea temporale o una serie di aggiornamenti programmati. È un riflesso di ciò che il team sta sviluppando attivamente man mano che il mondo di Albion cresce," hanno spiegato gli autori.

La tabella di marcia di Masters of Albion

Il gioco, infatti, è stato concepito come un cantiere aperto. La direzione tracciata per espandere i sistemi, apportare correzioni e rifiniture e introdurre nuove esperienze è flessibile e dipenderà fortemente dalla community. "L'accesso anticipato significa collaborazione", ribadisce il team, invitando i giocatori a unirsi al server Discord ufficiale e ai forum di Steam per condividere feedback su controlli, meccaniche e sensazioni trasmesse dal gioco. "La roadmap è un'istantanea di dove stiamo andando, non la destinazione finale," hanno scritto.

Come detto, nell'annufino a raggiungere il "giorno 8" all'interno del gioco, gli utenti sbloccheranno la vecchia città mineraria di Wrymscar e, insieme ad essa, sei vernici dai toni molto accesi. I nomi dei colori dicono tutto: "Succo d'arancia. Succo giallo. Succo verde. Succo blu. Succo viola. Succo rosso. Tutti i colori dell'arcobaleno."

Sebbene queste tinte possano sembrare pacchiane se prese singolarmente, gli sviluppatori assicurano che diventeranno presto i capisaldi dell'arsenale creativo dei giocatori per ravvivare il mondo di gioco. L'invito finale del team riassume perfettamente lo spirito ironico dell'iniziativa: "Gioca d'anticipo, sblocca i colori e fai in modo che Albion appaia esattamente come... probabilmente non dovrebbe."