Masters of Albion si aggiorna alla versione 1.2, 22Cans lavora sulle prestazioni

Gli sviluppatori hanno anche voluto rassicurare sul lato tecnico, affermando che l'ottimizzazione è tra le priorità: "Sebbene sia stata apportata una serie di miglioramenti all'ottimizzazione, questo aggiornamento purtroppo non include alcun miglioramento significativo delle prestazioni," hanno spiegato. "Restate certi che le prestazioni rimangono una priorità assoluta per l'intero team e stiamo lavorando instancabilmente per migliorare Masters of Albion da questo punto di vista".

22Cans ha annunciato la disponibilità dell' aggiornamento 1.2 di Masters of Albion , pensato per correggere bug, introdurre miglioramenti all'esperienza d'uso e rispondere ai feedback della community.

Gameplay, mappa e interfaccia

Sul fronte del bilanciamento e del gameplay puro, l'aggiornamento introduce nuovi lotti vuoti distribuiti in varie regioni della mappa. Per migliorare la resa dell'illuminazione ambientale, la progressione temporale del ciclo giorno/notte è stata fissata per fermarsi alle ore 14:30.

Una delle novità dell'aggiornamento

Sono state inoltre apportate diverse limature all'interfaccia e ai controlli: la quantità di risorse depositate oltre le 30 unità viene ora indicata numericamente, mentre in fase di riposizionamento di strutture come le torrette è ora possibile visualizzarne costantemente il raggio d'azione. Inoltre, è stata rimossa la scorciatoia che riportava automaticamente il giocatore a Oakridge cliccando la rotellina del mouse ed è stato risolto uno sfarfallio del calendario che si presentava ad alte risoluzioni.

La patch corregge anche il comportamento dei PNG e alcune missioni. Gli eroi mostrano ora un comportamento più coerente durante le fasi di inseguimento, pattugliamento e guardia, ed è stato corretto un errore che li posizionava in aree della mappa impossibili da navigare.

Per quanto riguarda le quest, gli sviluppatori hanno sistemato diversi blocchi. Tra queste, la risoluzione di un bug che bloccava la progressione della costruzione del ponte se l'Ingegnere Minerario entrava in stato "pietrificato", e la correzione della mancata sparizione di Black Hood dopo il round finale del torneo.

Per altri dettagli sul gioco, leggete il nostro provato di Masters of Albion.