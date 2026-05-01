Masters of Albion è il miglior gioco di Peter Molyneux dai tempi di Lionhead Studios?

Nonostante sia cresciuto con i giochi di Peter Molyneux, l'annuncio di Masters of Albion mi strappò un sorriso e poco più. Ero contento che si mettesse nuovamente alla prova, ma non sarebbe stato un altro Godus a convincermi ad aprire il portafoglio. Le ultime apparizioni del gioco, gli aggiornamenti su quello che sarebbe divenuto questo nuovo early access di 22Cans, iniziarono però a farmi provare qualcosa.

Benvenuti ad Oakridge

Che il gruppo sia pervaso da una particolare carica creativa lo si capisce subito: rispetto ai precedenti giochi 22Cans, Masters of Albion è quello che punta più in alto e, ammettiamolo, è in assoluto il più interessante. Ma è anche il modo in cui hanno deciso di sfruttare l'early access a essere diverso, e migliore, rispetto al passato. Il fatto che Masters of Albion sia anche autoprodotto, immune da influenze esterne, è un altro aspetto positivo. Per la prima volta dopo tantissimi anni, Peter Molyneux non sembra voler fare un gioco per sopravvivere economicamente, ma per sopravvivere artisticamente.

La differenza si vede subito, così come si vede la volontà di dare il massimo con ben poco a disposizione. Del resto Masters of Albion è quasi tre giochi in uno: c'è una parte ispirata a Black & White, una a Dungeon Keeper e infine un po' di Fable, che di questi tempi non fa mai male. Il risultato è un gioco in cui si impersona una divinità che cerca di ripristinare la tranquillità su Albion e, per farlo, è chiamata ad aiutare la popolazione sia costruendo nuovi edifici, sia difendendola dagli attacchi notturni dei mostri.

Il cuore della partita è la piccola città di Oakridge, che inizialmente sarà circondata da una nebbia impenetrabile nella quale la nostra mano divina non potrà interagire. Nelle prime ore Masters of Albion si impegna a spiegare minuziosamente le sue meccaniche di base attraverso un tutorial che ha già la forma del gioco vero e proprio. Si viene subito messi alla prova, gettati nell'azione, chiamati a manipolare il mondo attraverso questo cursore divino che ha la forma e le abilità di una mano.

Oakridge è al centro di tutto, ed è qui che i mostri cercheranno di arrivare di notte

Potremo afferrare gli abitanti del villaggio, i passanti, le rocce, i diversi elementi che compongono gli edifici, per appoggiarli delicatamente sul terreno o tirarli violentemente in giro. Il mulino è pieno di sacchi di farina che servono urgentemente al fornaio? Posizionando la mano sul prezioso ingrediente è possibile lanciarlo nel magazzino dell'edificio a cui serve, in modo da velocizzarne il trasporto. Con la stessa mano potremo scorrere nei menu, scegliere i pezzi con cui personalizzare i lotti di costruzione, ruotarli, posizionarli e disassemblarli con precisione. Più o meno con precisione: il sistema funziona abbastanza bene, ma necessita ancora di un'ulteriore e importante rifinitura per dirsi davvero perfetto. La mano può eseguire anche degli incantesimi: agitata su un edificio ne velocizza i sistemi; inoltre può lanciare letali fulmini e insidiose palle di fuoco. Tutto questo consuma mana, che può essere recuperato uccidendo i nemici che arriveranno di notte.