Masters of Albion e Steam Deck: gli sviluppatori dicono che è supportato, ma Valve nega la certificazione

Masters of Albion, il nuovo "god game" firmato da Peter Molyneux e sviluppato da 22cans, è stato presentato come compatibile con Steam Deck prima del lancio in Accesso Anticipato. Lo studio ha dichiarato di aver dedicato tempo significativo all'ottimizzazione per il dispositivo portatile di Valve: "Abbiamo lavorato a lungo per garantire un'esperienza fluida e giocabile su Deck... riteniamo il gioco pienamente ottimizzato per il formato portatile".
Al momento del debutto, tuttavia, i giocatori si sono ritrovati con il gioco marchiato come "non supportato". Avviandolo su Deck, in tanti hanno rilevato delle prestazioni altalenanti. Anche con impostazioni grafiche basse, il gioco si mantiene intorno ai 30 fotogrammi al secondo, con cali frequenti sotto questa soglia. L'esperienza risulta comunque gestibile utilizzando i trackpad del dispositivo, considerata la forte dipendenza del titolo dai controlli via mouse.
Da sistemare
Secondo Valve, attualmente Masters of Albion non soddisfa i requisiti richiesti. 22cans ha riconosciuto la valutazione: "Riconosciamo l'analisi di Valve... l'ottimizzazione delle prestazioni resta una priorità", aggiungendo che il gioco è sì utilizzabile su Steam Deck, ma non raggiunge ancora gli standard necessari per la certificazione.
Va detto che Masters of Albion ha problemi di prestazioni un po' su tutti i sistemi. Considerando che parliamo di un Accesso Anticipato può starci, ma è chiaro che andrà sistemato con futuri aggiornamenti.
Inoltre, il caso si inserisce nella scia delle polemiche riguardanti la certificazione dei giochi su Steam Deck. Alcuni titoli etichettati come "Verificati" o "Giocabili" presentano infatti prestazioni discutibili, alimentando il dibattito tra gli utenti sull'effettiva affidabilità del sistema nel suo complesso. In particolare, l'assenza di parametri minimi espliciti per le prestazioni contribuisce a rendere meno chiaro cosa significhi, in concreto, essere "ottimizzato" per Steam Deck.
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