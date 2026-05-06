Masters of Albion e Steam Deck: gli sviluppatori dicono che è supportato, ma Valve nega la certificazione

Masters of Albion, il nuovo "god game" firmato da Peter Molyneux e sviluppato da 22cans, è stato presentato come compatibile con Steam Deck prima del lancio in Accesso Anticipato. Lo studio ha dichiarato di aver dedicato tempo significativo all'ottimizzazione per il dispositivo portatile di Valve: "Abbiamo lavorato a lungo per garantire un'esperienza fluida e giocabile su Deck... riteniamo il gioco pienamente ottimizzato per il formato portatile".

Al momento del debutto, tuttavia, i giocatori si sono ritrovati con il gioco marchiato come "non supportato". Avviandolo su Deck, in tanti hanno rilevato delle prestazioni altalenanti. Anche con impostazioni grafiche basse, il gioco si mantiene intorno ai 30 fotogrammi al secondo, con cali frequenti sotto questa soglia. L'esperienza risulta comunque gestibile utilizzando i trackpad del dispositivo, considerata la forte dipendenza del titolo dai controlli via mouse.