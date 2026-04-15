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Masters of Albion è stato ottimizzato per Steam Deck

22cans ha annunciato che Masters of Albion, il suo nuovo gioco, è stato ottimizzato per Steam Deck e sarà giocabile sulla console ibrida di Valve.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/04/2026
Un personaggio di Masters of Albion
Masters of Albion
Masters of Albion
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Masters of Albion di 22cans sarà disponibile a partire dal 22 aprile. In vista dell'uscita, gli sviluppatori hanno voluto chiarire uno dei dubbi più espressi dalla community: sarà compatibile con Steam Deck? la risposta è stata un post in cui è stata annunciata la probabile certificazione per l'hardware di Valve. Ossia, attualmente la casa di Half-Life lo sta verificando, ma il team è fiducioso perché ha dedicato moltissimo tempo a ottimizzare il gioco per Deck, così da garantire un'esperienza fluida e completa anche in modalità portatile.

Come usa Deck

Sul fronte dei controlli, pur essendo stato progettato principalmente per mouse e tastiera, il gioco sfrutta appieno le caratteristiche del dispositivo. In particolare, viene consigliato l'uso del trackpad destro per simulare il mouse, affiancato da un supporto completo a Steam Input con profilo personalizzato, che consente di iniziare a giocare immediatamente senza configurazioni supplementari. Non mancano alternative per chi preferisce gli stick analogici, mentre la tastiera virtuale si attiva automaticamente quando è necessario inserire del testo (il che potrebbe rendere più difficoltoso ottenere la spunta verde di Steam).

Grande attenzione è stata riservata anche alla leggibilità e all'interfaccia. Il gioco riconosce automaticamente l'hardware dello Steam Deck e adatta la scala dell'interfaccia a uno schermo da 7 pollici, evitando problemi di testi troppo piccoli. Inoltre, è ottimizzato per la risoluzione nativa 1280x800 del dispositivo, garantendo l'immagine a schermo intero senza bande nere.

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Dal punto di vista delle prestazioni, Masters of Albion rileva automaticamente l'APU della console e imposta i parametri grafici su un equilibrio tra qualità visiva e autonomia della batteria.

In attesa del bollino ufficiale "Verified", il gioco potrebbe inizialmente comparire su Steam come "Unknown" o "Playable". Tuttavia, gli sviluppatori sottolineano che l'esperienza su Steam Deck è già da considerarsi completa e ottimizzata fin dal day one, invitando comunque i giocatori a condividere eventuali feedback su controlli e interfaccia tramite i forum dedicati.

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