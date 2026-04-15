Masters of Albion è stato ottimizzato per Steam Deck

Masters of Albion di 22cans sarà disponibile a partire dal 22 aprile. In vista dell'uscita, gli sviluppatori hanno voluto chiarire uno dei dubbi più espressi dalla community: sarà compatibile con Steam Deck? la risposta è stata un post in cui è stata annunciata la probabile certificazione per l'hardware di Valve. Ossia, attualmente la casa di Half-Life lo sta verificando, ma il team è fiducioso perché ha dedicato moltissimo tempo a ottimizzare il gioco per Deck, così da garantire un'esperienza fluida e completa anche in modalità portatile.