Riprendono i lavori sulla serie TV di Tomb Raider di Amazon dopo l'infortunio di Sophie Turner

Come ricorderete, la produzione era stata interrotta a fine marzo quando l'attrice aveva riportato quello che era stato definito un "lieve infortunio" , sufficiente però a costringere la troupe a fermarsi per circa due settimane. Una tempistica che coincide perfettamente con la ripresa dei lavori segnalata oggi.

Lo stop forzato non ha rallentato la tabella di marcia

Sempre secondo quanto riportato dal portale, durante lo stop forzato la troupe è stata comunque pagata regolarmente e il breve rinvio non dovrebbe avere un impatto significativo sulla tabella di marcia. In altre parole, la produzione dovrebbe riuscire a concludersi nei tempi previsti nonostante l'imprevisto.

La serie di Tomb Raider è sviluppata da Amazon MGM Studios e Crystal Dynamics, con Phoebe Waller‑Bridge coinvolta come sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Sophie Turner veste i panni di una giovane Lara Croft più giovane. Il resto del cast è stato svelato e include 11 personaggi, in parte canonici in parte del tutto originali e creati appositamente per la serie TV.,

La serie non ha una data di uscita precisa, ma Amazon punta a lanciarla su Prime Video nel corso del 2026. Le riprese in corso a Los Angeles e in altre location internazionali, e dovrebbero proseguire senza ulteriori ritardi, ora che la produzione è tornata pienamente operativa.