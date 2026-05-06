Stando a un sondaggio effettuato da IGN in collaborazione con Kantar e l'università di Berkeley fra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, il 62% degli hardcore gamer non compra più giochi a prezzo pieno, con differenze marcate in base anche all'età degli utenti.

Se infatti il 38% dei Millennial e il 42% della Gen Z continuano ad acquistare titoli a prezzo pieno, fra la Gen X la percentuale crolla al 20%: un segnale che riflette non solo abitudini diverse, ma anche un mutamento più ampio nel modo di fruire i videogiochi.

Secondo Christopher Dring, il fenomeno è legato a un'offerta ormai sovrabbondante: "Il mercato è cambiato, i consumatori sono 'saturi' in termini di cose da giocare, guardare e leggere", ha detto il direttore di The Game Business.

"Inoltre i giochi hanno la tendenza a uscire incompleti o necessitano di una o due patch: considerando questi due fattori, la spinta a correre al day one per acquistare un titolo non è più quella di una volta."

"Il lato positivo è che i giochi vivono più a lungo, e non è insolito che le grandi produzioni vendano per anni o addirittura decenni", ha tenuto a precisare Dring.

"C'è anche un cambiamento tra le generazioni, ma sono cauto nel trarre troppe conclusioni. Molte delle abitudini di acquisto e di gioco dei gamer più anziani potrebbero dipendere dal fatto che hanno meno tempo e più denaro, mentre per i più giovani vale il contrario."