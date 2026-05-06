La scheda grafica PNY NVIDIA RTX 5080 è in promozione su Amazon: memoria integrata da 16GB e core clock da 2295MHz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla scheda grafica PNY NVIDIA RTX 5080: l'offerta prevede uno sconto attivo del 4% per un costo finale d'acquisto di 1.395,20€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: La PNY NVIDIA RTX 5080 rappresenta una soluzione di fascia alta pensata per chi cerca potenza e tecnologie avanzate per un'esperienza premium sia nel gaming sia nell'utilizzo delle applicazioni grafiche. Basata sull'architettura Blackwell, questa GPU è progettata per offrire un'elevata efficienza energetica e supportare un ray tracing completo.
Ulteriori dettagli sulla scheda
Dal punto di vista delle prestazioni, la scheda dispone di una frequenza base di 2295 MHz, che può raggiungere valori ancora più elevati fino a 2730 MHz in modalità boost. Questo consente di gestire senza difficoltà i titoli più esigenti e le applicazioni ad alto carico grafico.
A supporto di questa potenza troviamo 16 GB di memoria GDDR7 su bus a 256 bit, affiancati da ben 10.752 core CUDA e una larghezza di banda che arriva fino a 960 GB/s, garantendo fluidità e rapidità nell'elaborazione dei dati.
La compatibilità è assicurata dall'interfaccia PCI Express 5.0, che permette l'integrazione con un'ampia varietà di sistemi moderni. Inoltre, la presenza di uscite DisplayPort e HDMI offre grande flessibilità per configurazioni multi-monitor o setup avanzati.
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