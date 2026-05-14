Addio a Dell G: Dell punta tutto su Alienware per unificare il suo ecosistema gaming

Dell ha deciso di semplificare la propria strategia nel settore gaming. Il marchio Dell G , utilizzato negli ultimi anni per identificare i notebook da gioco più accessibili, verrà progressivamente abbandonato. In futuro, tutti i prodotti dedicati ai videogiocatori saranno commercializzati esclusivamente con il brand Alienware.

Dell G esce di scena dopo anni di presenza nella fascia media

La serie Dell G era stata introdotta per presidiare la fascia entry-level del mercato, con notebook caratterizzati da specifiche equilibrate e prezzi più contenuti rispetto ai modelli Alienware. Secondo Dell, molti utenti chiedevano però un prodotto Alienware più accessibile, senza dover rinunciare al design, al software e ai servizi collegati al marchio.

Il portfolio di laptop Alienware del 2026 con il nuovo Alienware 15

Da questa esigenza è nato il nuovo Alienware 15, modello che inaugura l'ingresso di Alienware in una fascia di prezzo finora occupata dalla gamma Dell G. L'obiettivo di Dell è far entrare i nuovi utenti direttamente nell'ecosistema Alienware. Questo significa accesso al software Alienware Command Center, compatibilità con monitor e periferiche del brand e partecipazione alla community Alienware Arena.

Per l'azienda, si tratta di una strategia che mira a fidelizzare gli utenti fin dal primo acquisto, con la possibilità di portarli in futuro verso sistemi più avanzati come i desktop Alienware Aurora e i notebook della serie Alienware Area-51. Alienware Arena, secondo i dati diffusi dall'azienda, conta oggi oltre 12 milioni di iscritti a livello globale.

Dell ha confermato che i modelli della serie Dell G resteranno disponibili fino a esaurimento scorte, ma non verranno introdotte nuove generazioni con questo nome. La decisione riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore tecnologico: ridurre il numero di marchi e linee di prodotto per rafforzare l'identità del brand e rendere più chiara l'offerta per i consumatori.