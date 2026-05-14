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Addio a Dell G: Dell punta tutto su Alienware per unificare il suo ecosistema gaming

Dell elimina il brand Dell G e affida tutta la propria offerta gaming al marchio Alienware.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   14/05/2026
Alienware 15

Dell ha deciso di semplificare la propria strategia nel settore gaming. Il marchio Dell G, utilizzato negli ultimi anni per identificare i notebook da gioco più accessibili, verrà progressivamente abbandonato. In futuro, tutti i prodotti dedicati ai videogiocatori saranno commercializzati esclusivamente con il brand Alienware.

La scelta rappresenta un cambiamento importante per l'azienda, che punta a unificare la propria offerta sotto un unico nome, già riconosciuto dagli appassionati come riferimento nel segmento gaming.

Dell G esce di scena dopo anni di presenza nella fascia media

La serie Dell G era stata introdotta per presidiare la fascia entry-level del mercato, con notebook caratterizzati da specifiche equilibrate e prezzi più contenuti rispetto ai modelli Alienware. Secondo Dell, molti utenti chiedevano però un prodotto Alienware più accessibile, senza dover rinunciare al design, al software e ai servizi collegati al marchio.

Il portfolio di laptop Alienware del 2026 con il nuovo Alienware 15
Il portfolio di laptop Alienware del 2026 con il nuovo Alienware 15

Da questa esigenza è nato il nuovo Alienware 15, modello che inaugura l'ingresso di Alienware in una fascia di prezzo finora occupata dalla gamma Dell G. L'obiettivo di Dell è far entrare i nuovi utenti direttamente nell'ecosistema Alienware. Questo significa accesso al software Alienware Command Center, compatibilità con monitor e periferiche del brand e partecipazione alla community Alienware Arena.

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Per l'azienda, si tratta di una strategia che mira a fidelizzare gli utenti fin dal primo acquisto, con la possibilità di portarli in futuro verso sistemi più avanzati come i desktop Alienware Aurora e i notebook della serie Alienware Area-51. Alienware Arena, secondo i dati diffusi dall'azienda, conta oggi oltre 12 milioni di iscritti a livello globale.

Dell ha confermato che i modelli della serie Dell G resteranno disponibili fino a esaurimento scorte, ma non verranno introdotte nuove generazioni con questo nome. La decisione riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore tecnologico: ridurre il numero di marchi e linee di prodotto per rafforzare l'identità del brand e rendere più chiara l'offerta per i consumatori.

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