Dell 14S e 16S ufficiali: notebook ultrasottili con Intel Core Ultra e fino a 26 ore di autonomia

I due notebook sono già disponibili in Europa e rientrano nella categoria dei Copilot+ PC, grazie alla presenza di una NPU dedicata all'elaborazione locale dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.

Dell amplia la propria gamma di notebook consumer con i nuovi Dell 14S e 16S, due modelli progettati per chi cerca un portatile leggero ma completo per lavoro, studio e intrattenimento. I nuovi dispositivi puntano su processori Intel Core Ultra, design in alluminio e un'autonomia particolarmente elevata.

Design sottile e materiali riciclati

Dell 14S e 16S condividono uno chassis in metallo spesso 15,3 millimetri. La struttura utilizza alluminio e plastiche riciclate, mentre i notebook sono certificati ENERGY STAR ed EPEAT Gold. Il modello da 14 pollici parte da 1,45 chilogrammi, mentre la versione da 16 pollici parte da 1,77 chilogrammi.

Il sistema di dissipazione dei nuovi Dell

La configurazione può arrivare fino al Intel Core Ultra 9 386H, processore dotato di NPU capace di raggiungere 50 TOPS. Questo consente di eseguire localmente alcune funzioni di IA, come l'ottimizzazione delle videochiamate e l'accelerazione di strumenti compatibili con Copilot+. Sono disponibili anche versioni con grafica integrata Intel e, in alcune configurazioni, con Intel Arc B390.

Dell ha annunciato inoltre l'arrivo di modelli basati sui processori AMD Ryzen AI serie 400, previsti nelle settimane successive al lancio delle versioni Intel. La gamma include già diverse opzioni di display: oltre ai pannelli FHD+ da 1.920 x 1.200 pixel, sono disponibili schermi QHD+ fino a 120 Hz e configurazioni OLED con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporto a Dolby Vision.

Per quanto riguarda l'autonomia, il Dell 14S può raggiungere fino a 24 ore di utilizzo in produttività secondo i dati diffusi da Dell, mentre il Dell 16S può arrivare fino a 26 ore di streaming video. Completano la dotazione una webcam Full HD con sensore IR, altoparlanti con Dolby Atmos, Wi-Fi 7 e due porte Thunderbolt 4.