Dell 14S e 16S ufficiali: notebook ultrasottili con Intel Core Ultra e fino a 26 ore di autonomia

Dell amplia la propria gamma di notebook consumer con i nuovi Dell 14S e 16S, due modelli progettati per chi cerca un portatile leggero ma completo per lavoro, studio e intrattenimento. I nuovi dispositivi puntano su processori Intel Core Ultra, design in alluminio e un'autonomia particolarmente elevata.
I due notebook sono già disponibili in Europa e rientrano nella categoria dei Copilot+ PC, grazie alla presenza di una NPU dedicata all'elaborazione locale dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.
Design sottile e materiali riciclati
Dell 14S e 16S condividono uno chassis in metallo spesso 15,3 millimetri. La struttura utilizza alluminio e plastiche riciclate, mentre i notebook sono certificati ENERGY STAR ed EPEAT Gold. Il modello da 14 pollici parte da 1,45 chilogrammi, mentre la versione da 16 pollici parte da 1,77 chilogrammi.
La configurazione può arrivare fino al Intel Core Ultra 9 386H, processore dotato di NPU capace di raggiungere 50 TOPS. Questo consente di eseguire localmente alcune funzioni di IA, come l'ottimizzazione delle videochiamate e l'accelerazione di strumenti compatibili con Copilot+. Sono disponibili anche versioni con grafica integrata Intel e, in alcune configurazioni, con Intel Arc B390.
Dell ha annunciato inoltre l'arrivo di modelli basati sui processori AMD Ryzen AI serie 400, previsti nelle settimane successive al lancio delle versioni Intel. La gamma include già diverse opzioni di display: oltre ai pannelli FHD+ da 1.920 x 1.200 pixel, sono disponibili schermi QHD+ fino a 120 Hz e configurazioni OLED con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporto a Dolby Vision.
Per quanto riguarda l'autonomia, il Dell 14S può raggiungere fino a 24 ore di utilizzo in produttività secondo i dati diffusi da Dell, mentre il Dell 16S può arrivare fino a 26 ore di streaming video. Completano la dotazione una webcam Full HD con sensore IR, altoparlanti con Dolby Atmos, Wi-Fi 7 e due porte Thunderbolt 4.
Schecifiche tecniche
Dell afferma che i nuovi portatili sono stati sottoposti a test di resistenza di livello militare, con l'obiettivo di garantire una maggiore affidabilità nell'uso quotidiano. Le colorazioni disponibili sono Celestial Blue e Frost Blue, mentre di seguito riportiamo le schede tecniche che riassumono le varie opzioni disponibili.
Scheda tecnica Dell 14S (DS14260)
- Processore (opzioni):
- Intel Core Ultra 5 322 fino a 4,4 GHz, 6 core, NPU da 46 TOPS
- Intel Core Ultra 5 336H fino a 4,6 GHz, 12 core, NPU da 47 TOPS
- Intel Core Ultra 7 355 fino a 4,7 GHz, 8 core, NPU da 49 TOPS
- Intel Core Ultra 7 356H fino a 4,7 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Intel Core Ultra X7 358H fino a 4,8 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Intel Core Ultra 9 386H fino a 4,9 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Scheda video (opzioni):
- Intel Graphics
- Intel Arc B390 (solo con Core Ultra X7 358H)
- Memoria (opzioni):
- 16 GB LPDDR5x 7467 MT/s dual-channel
- 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s dual-channel
- Storage (opzioni):
- SSD M.2 PCIe NVMe da 512 GB
- SSD M.2 PCIe NVMe da 1 TB
- SSD M.2 PCIe NVMe da 2 TB
- Display (opzioni):
- 14 pollici FHD+ (1.920 x 1.200) IPS, 60 Hz, 400 nit, touch o non touch
- 14 pollici QHD+ (2.560 x 1.600) IPS, 120 Hz, 500 nit, 100% sRGB, Dolby Vision
- 14 pollici OLED FHD+ (1.920 x 1.200), 60 Hz, 300 nit, 100% DCI-P3, touch o non touch
- Rapporto di forma 16:10
- Connettività (opzioni):
- Wi-Fi 7 Intel BE211 o BE213
- Bluetooth integrato
- Porte:
- 2x Thunderbolt 4
- 2x USB-A 3.2 Gen 1
- 1x HDMI 2.1
- 1x jack audio da 3,5 mm
- Webcam:
- FHD+ con sensore IR e doppio microfono con riduzione del rumore basata su IA
- Audio:
- 2 altoparlanti con Dolby Atmos Core e Smart Amplifier
- Batteria:
- 70 Wh
- Alimentatore:
- USB-C da 65 Watt
- Sistema operativo (opzioni):
- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Dimensioni:
- 31,37 x 22,4 x 1,53 cm
- Peso:
- A partire da 1,45 kg
Scheda tecnica Dell 16S (DS16260)
- Processore (opzioni):
- Intel Core Ultra 5 322 fino a 4,4 GHz, 6 core, NPU da 46 TOPS
- Intel Core Ultra 5 336H fino a 4,6 GHz, 12 core, NPU da 47 TOPS
- Intel Core Ultra 7 355 fino a 4,7 GHz, 8 core, NPU da 49 TOPS
- Intel Core Ultra 7 356H fino a 4,7 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Intel Core Ultra X7 358H fino a 4,8 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Intel Core Ultra 9 386H fino a 4,9 GHz, 16 core, NPU da 50 TOPS
- Scheda video (opzioni):
- Intel Graphics
- Intel Arc B390 (solo con Core Ultra X7 358H)
- Memoria (opzioni):
- 16 GB LPDDR5x 7467 MT/s dual-channel
- 32 GB LPDDR5x 7467 MT/s dual-channel
- Storage (opzioni):
- SSD M.2 PCIe NVMe da 512 GB
- SSD M.2 PCIe NVMe da 1 TB
- SSD M.2 PCIe NVMe da 2 TB
- Display (opzioni):
- 16 pollici FHD+ (1.920 x 1.200) IPS, 60 Hz, 400 nit, touch o non touch
- 16 pollici QHD+ (2.560 x 1.600) IPS, 120 Hz, 500 nit, 100% sRGB, Dolby Vision
- 16 pollici OLED 2.8K (2.880 x 1.800), 120 Hz, 400 nit, 100% DCI-P3, touch
- Rapporto di forma 16:10
- Connettività (opzioni):
- Wi-Fi 7 Intel BE211 o BE213
- Bluetooth integrato
- Porte:
- 2x Thunderbolt 4
- 2x USB-A 3.2 Gen 1
- 1x HDMI 2.1
- 1x jack audio da 3,5 mm
- Webcam:
- FHD+ con sensore IR e doppio microfono con riduzione del rumore basata su IA
- Audio:
- 2 altoparlanti con Dolby Atmos Core e Smart Amplifier
- Batteria:
- 70 Wh
- Alimentatore:
- USB-C da 65 Watt
- Sistema operativo (opzioni):
- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Dimensioni:
- 35,68 x 25,14 x 1,53 cm
- Peso:
- A partire da 1,77 kg
Prezzi e disponibilità
Le configurazioni Intel sono disponibili da oggi, giovedì 14 maggio 2026. Il Dell 14S parte da 1.299 euro con Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e display OLED. Il Dell 16S parte invece da 1.349 euro con Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e schermo QHD+.
Per le versioni dotate della piattaforma hardware concorrente, l'attesa sarà breve: le varianti con i nuovi processori AMD Ryzen AI serie 400 arriveranno sul mercato tra due settimane, a partire dal 28 maggio 2026. I prezzi europei definitivi per questi specifici modelli AMD sono ancora in fase di definizione.
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