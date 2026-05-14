GeForce NOW amplia il catalogo con Subnautica 2 al day one, premi esclusivi per HITMAN e il debutto anticipato di Forza Horizon 6

GeForce NOW inaugura una nuova settimana di aggiornamenti con una delle uscite più attese del momento: Subnautica 2. Il nuovo capitolo della serie survival sarà disponibile in Early Access e potrà essere giocato in streaming fin dal primo giorno.
Grazie al cloud gaming di NVIDIA, gli utenti potranno esplorare l'inedito pianeta oceanico alieno da una vasta gamma di dispositivi compatibili. L'obiettivo è offrire un accesso immediato al gioco, consentendo di immergersi nell'avventura ovunque e con la massima praticità.
Accanto a Subnautica 2, NVIDIA ha annunciato anche un evento a tempo limitato per HITMAN World of Assassination. Fino al 15 giugno, gli utenti potranno ottenere ricompense speciali e sbloccare nuovi equipaggiamenti utilizzabili all'interno del gioco.
Contenuti speciali per Hitman e attenzione per Forza Horizon 6 in GeForce NOW
Un ulteriore contenuto speciale per Hitman introduce Le Chiffre, il celebre antagonista di Casino Royale, in un crossover disponibile gratuitamente fino al 25 maggio. Completando questa esperienza sarà possibile ottenere una ricompensa da utilizzare in 007 First Light al momento della sua uscita.
Grande attenzione anche per Forza Horizon 6. L'accesso anticipato partirà dal 14 maggio per chi acquisterà la Premium Edition su Steam oppure il Premium Upgrade Bundle tramite Game Pass. Anche questo titolo sarà disponibile su GeForce NOW, permettendo di iniziare subito a giocare in streaming.
I nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW
La settimana si completa con undici nuovi titoli aggiunti al servizio:
- Battlestar Galactica: Scattered Hopes (Steam, 11 maggio)
- Outbound (Steam, 11 maggio)
- Directive 8020 (Steam, 12 maggio)
- Subnautica 2 (Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass, 14 maggio)
- Blades of Fire (Steam, 14 maggio)
- Forza Horizon 6 (Steam e Xbox Game Pass, Accesso anticipato dal 14 maggio
- Disco Elysium (Xbox Game Pass)
- Oddsparks: An Automation Adventure (Epic Games Store)
- Planet Coaster 2 (Epic Games Store)
- Sudden Strike 5 (Steam)
- Super Battle Golf (Steam)
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