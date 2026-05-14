Alienware 15 debutta in Europa: nuovo design e prezzo sotto i 1000 euro per il laptop da gaming entry-level

Il nuovo modello sarà disponibile in Europa dal 14 maggio con prezzi di partenza più bassi rispetto a quelli a cui Alienware aveva abituato negli ultimi anni. Ma andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.

Design più sobrio e dimensioni ridotte

La novità più evidente riguarda il design. Alienware ha eliminato il caratteristico modulo di raffreddamento posteriore che distingueva molti modelli precedenti, adottando uno chassis più compatto e discreto. Il portatile misura meno di 23 millimetri di spessore e pesa meno di 2,2 chilogrammi. La nuova colorazione Nova Black utilizza una finitura in policarbonato con effetto metallico, mentre il display può essere aperto fino a 180 gradi.

Alienware 15

L'ergonomia è stata curata con un poggiapolsi arrotondato, bordi smussati e una cerniera progettata per consentire l'apertura con una sola mano. Quanto alle specifiche, Alienware 15 può essere poi configurato con processori AMD Ryzen serie 200 oppure Intel Core serie 2. Sul fronte grafico si parte da NVIDIA GeForce RTX 3050 e si arriva fino alla NVIDIA GeForce RTX 5060.

Le configurazioni base includono 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB PCI3 M.2 Gen 4. La memoria RAM viene fornita in single-channel, ma è possibile aggiungere un secondo modulo per attivare il dual-channel. Lo schermo è un pannello da 15,3 pollici in formato 16:10 con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Tra le caratteristiche più interessanti figurano il tastierino numerico completo, un trackpad più ampio e il tasto Stealth Mode, che riduce rapidamente prestazioni e rumorosità del sistema. Il raffreddamento è affidato alla tecnologia Cryo-tech, con oltre 2.000 fori di aerazione, due ventole e tre heat pipe in rame. Le configurazioni più potenti integrano anche una camera di raffreddamento dedicata.

La porta USB-C supporta la ricarica fino a 100 watt, utile per alimentare il notebook in mobilità senza portare con sé l'alimentatore principale (ma va ad occupare la stessa USB-C Display Port). Alienware sottolinea anche la robustezza del dispositivo, testato per resistere a cadute da 45 centimetri e a piccoli versamenti di liquidi fino a circa 60 millilitri.