Alienware 15 debutta in Europa: nuovo design e prezzo sotto i 1000 euro per il laptop da gaming entry-level

Alienware amplia la propria offerta con il nuovo Alienware 15, un portatile che segna un cambio di rotta per il marchio di Dell. Il produttore punta a rendere il brand più accessibile, proponendo un notebook pensato non solo per il gioco, ma anche per studio e lavoro quotidiano.
Il nuovo modello sarà disponibile in Europa dal 14 maggio con prezzi di partenza più bassi rispetto a quelli a cui Alienware aveva abituato negli ultimi anni. Ma andiamo a scoprirlo più nel dettaglio.
Design più sobrio e dimensioni ridotte
La novità più evidente riguarda il design. Alienware ha eliminato il caratteristico modulo di raffreddamento posteriore che distingueva molti modelli precedenti, adottando uno chassis più compatto e discreto. Il portatile misura meno di 23 millimetri di spessore e pesa meno di 2,2 chilogrammi. La nuova colorazione Nova Black utilizza una finitura in policarbonato con effetto metallico, mentre il display può essere aperto fino a 180 gradi.
L'ergonomia è stata curata con un poggiapolsi arrotondato, bordi smussati e una cerniera progettata per consentire l'apertura con una sola mano. Quanto alle specifiche, Alienware 15 può essere poi configurato con processori AMD Ryzen serie 200 oppure Intel Core serie 2. Sul fronte grafico si parte da NVIDIA GeForce RTX 3050 e si arriva fino alla NVIDIA GeForce RTX 5060.
Le configurazioni base includono 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB PCI3 M.2 Gen 4. La memoria RAM viene fornita in single-channel, ma è possibile aggiungere un secondo modulo per attivare il dual-channel. Lo schermo è un pannello da 15,3 pollici in formato 16:10 con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento di 165 Hz.
Tra le caratteristiche più interessanti figurano il tastierino numerico completo, un trackpad più ampio e il tasto Stealth Mode, che riduce rapidamente prestazioni e rumorosità del sistema. Il raffreddamento è affidato alla tecnologia Cryo-tech, con oltre 2.000 fori di aerazione, due ventole e tre heat pipe in rame. Le configurazioni più potenti integrano anche una camera di raffreddamento dedicata.
La porta USB-C supporta la ricarica fino a 100 watt, utile per alimentare il notebook in mobilità senza portare con sé l'alimentatore principale (ma va ad occupare la stessa USB-C Display Port). Alienware sottolinea anche la robustezza del dispositivo, testato per resistere a cadute da 45 centimetri e a piccoli versamenti di liquidi fino a circa 60 millilitri.
Scheda tecnica Alienware 15
- Opzioni processore:
- AMD Ryzen 5 220 fino a 4,9 GHz; AMD Ryzen 7 260 fino a 5,1 GHz; Intel Core 5 210H fino a 4,8 GHz; Intel Core 7 240H fino a 5,2 GHz;
- Fino a 10 core e 16 thread (configurazione Intel Core 7).
- Opzioni Scheda video:
- NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop con 6 GB GDDR6; NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop con 6 GB GDDR6; NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop con 8 GB GDDR7; NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop con 8 GB GDDR7;
- TGP fino a 85 Watt + 5 Watt Dynamic Boost.
- Opzioni memoria:
- 8 GB DDR5 5600 MT/s; 16 GB DDR5 5600 MT/s; 32 GB DDR5 5600 MT/s
- 2 slot SO-DIMM, espandibile fino a 32 GB.
- Opzioni storage:
- SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 512 GB; SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 da 1 TB.
- Display:
- Pannello da 15,3 pollici WUXGA (1.920 x 1.200 pixel)
- Rapporto di forma 16:10
- Refresh rate 165 Hz
- Luminosità 300 nit
- Copertura sRGB 62,5%
- Supporto AMD FreeSync
- Connettività:
- Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.2
- Ethernet RJ-45
- Porte:
- 2x USB-A 3.2 Gen 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort 1.4a, Power Delivery e ricarica fino a 100 Watt
- 1x HDMI 2.1
- 1x RJ-45 Ethernet
- 1x jack audio da 3,5 mm
- 1x ingresso alimentazione
- Webcam:
- HD 720p a 30 fps con doppio microfono
- Tastiera:
- Retroilluminata in bianco
- Corsa dei tasti di 1,3 mm
- Tastierino numerico completo
- Touchpad:
- 115 x 80 mm
- Supporto gesture multi-touch
- Batteria:
- 54 Wh oppure 70 Wh
- Supporto ExpressCharge ed ExpressCharge Boost
- Ricarica tramite USB-C fino a 100 Watt
- Alimentatore:
- 130 Watt o 180 Watt, in base alla configurazione
- Sistema operativo:
- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Ubuntu Linux
- Dimensioni:
- 34,95 x 25,03 x 2,07-2,29 cm
- Peso:
- Fino a 2,25 kg
- Prezzo:
- A partire da 999 euro
Disponibilità e prezzi
Con Alienware 15, il marchio dichiara di volersi avvicinare a una fascia di pubblico più ampia senza rinunciare alle caratteristiche che ne hanno definito l'identità. L'uscita è prevista per oggi, giovedì 14 maggio 2026, con i seguenti prezzi IVA Inclusa per l'Europa:
- versione AMD: parte da 999€ per la configurazione base che include un Ryzen 5, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e una GPU RTX 3050;
- versione Intel: parte da 1.079€ con una dotazione che prevede Intel Core 5, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e GPU RTX 3050. Sarà disponibile anche un modello Intel più performante a 1.429€, dotato di Intel Core 7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e una più recente GPU RTX 5050.
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