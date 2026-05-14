Il dissipatore Trofeo Vision 360 con uno schermo lungo da 6,86" è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dissipatore: il Trofeo Vision 360 viene messa in offerta con uno sconto attivo del 23% per un costo finale d'acquisto di 121,65€ (minimo storico) . Acquista il dissipatore cliccando su questo link , oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal banner qui sotto: Il dissipatore a liquido TR è una soluzione avanzata per chi desidera mantenere basse le temperature del processore anche durante le sessioni di lavoro o gaming più intense. Il radiatore misura 403 x 120 x 52 mm , mentre la testa di raffreddamento ha dimensioni di 187,2 x 95,8 x 102 mm .

Ulteriori dettagli sul dissipatore

La pompa ad alte prestazioni opera a 6400 giri al minuto con alimentazione a 12 V DC, assicurando un flusso costante e un'efficace dissipazione del calore. Uno degli elementi più distintivi è il grande schermo LCD magnetico a colori da 6,86" con risoluzione 1280 x 480 pixel.

Facile da rimuovere e installare, offre immagini nitide e colori accurati, oltre alla possibilità di visualizzare informazioni di sistema e personalizzazioni tramite il software TRCC.

Il sistema include tre ventole preinstallate con illuminazione ARGB su doppio lato e quattro strisce luminose ad arco. I cuscinetti S-FDB V2 riducono attrito, vibrazioni e rumorosità, migliorando durata e silenziosità.