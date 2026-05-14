Le pubblicità su Apple Maps arriveranno questa estate: una strategia inevitabile?

Anche Apple ha deciso di introdurre gli annunci pubblicitari, precisamente nell'app Mappe. Non dovrebbero compromettere l'esperienza utente, ma le prime critiche non si sono fatte attendere. Ebbene, con iOS 26.5 Apple ha già iniziato a gettare le basi per le future pubblicità attraverso la funzione "Luoghi consigliati".
Manca poco agli annunci su Mappe
Come vi abbiamo anticipato, la nuova funzione "Luoghi consigliati" rappresenta un'anteprima degli annunci che arriveranno a breve. Sebbene quest'ultimi siano stati testati nelle beta precedenti, il loro effettivo debutto dovrebbe avvenire nel corso dell'estate. Non è stata rivelata una data precisa, quindi ne sapremo di più tra poco.
Gli annunci pubblicitari dovrebbero comparire nei risultati di ricerca di Mappe e nella nuova sezione "Luoghi Consigliati", senza risultare troppo invasivi per gli utenti. Per chi non lo sapesse, la nuova funzione mostra consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze, nonché sulle ricerche recenti dell'utente.
Queste pubblicità saranno disponibili anche su iPad e ovviamente saranno contrassegnate dall'etichetta "Pubblicità". Secondo quanto riportato da Apple, i dati di localizzazione e gli annunci con cui interagiscono gli utenti non vengono condivisi con terze parti. Tuttavia, sappiate che non è possibile disattivare questi annunci.
Apple punta sulla monetizzazione
Le aziende potranno pagare per ottenere visibilità nella ricerca su Mappe, in modo analogo a quanto già visto su App Store. Alcuni utenti temono che l'introduzione delle pubblicità possa trasformare l'app in un agglomerato di annunci, rendendo la navigazione poco chiara e fluida.
In ogni caso, questa strategia permetterebbe ad Apple di competere meglio in questo segmento, dato che Google Maps sfrutta già la pubblicità (locali simili o ristoranti sponsorizzati). Ciò si traduce anche nella possibilità di generare ulteriori ricavi. Dai vostri commenti non emerge grande entusiasmo, ma la priorità resta avere un'app affidabile e utile quando serve. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.
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