Le pubblicità su Apple Maps arriveranno questa estate: una strategia inevitabile?

Anche Apple ha deciso di introdurre gli annunci pubblicitari , precisamente nell'app Mappe. Non dovrebbero compromettere l'esperienza utente, ma le prime critiche non si sono fatte attendere. Ebbene, con iOS 26.5 Apple ha già iniziato a gettare le basi per le future pubblicità attraverso la funzione "Luoghi consigliati".

Manca poco agli annunci su Mappe

Come vi abbiamo anticipato, la nuova funzione "Luoghi consigliati" rappresenta un'anteprima degli annunci che arriveranno a breve. Sebbene quest'ultimi siano stati testati nelle beta precedenti, il loro effettivo debutto dovrebbe avvenire nel corso dell'estate. Non è stata rivelata una data precisa, quindi ne sapremo di più tra poco.

Luoghi consigliati

Gli annunci pubblicitari dovrebbero comparire nei risultati di ricerca di Mappe e nella nuova sezione "Luoghi Consigliati", senza risultare troppo invasivi per gli utenti. Per chi non lo sapesse, la nuova funzione mostra consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze, nonché sulle ricerche recenti dell'utente.

Queste pubblicità saranno disponibili anche su iPad e ovviamente saranno contrassegnate dall'etichetta "Pubblicità". Secondo quanto riportato da Apple, i dati di localizzazione e gli annunci con cui interagiscono gli utenti non vengono condivisi con terze parti. Tuttavia, sappiate che non è possibile disattivare questi annunci.