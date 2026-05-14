Netflix aumenta la pubblicità all'interno dell'app: gli annunci saranno presenti anche nei video verticali e nei podcast

Netflix si prepara a estendere la presenza degli annunci pubblicitari all'interno della propria applicazione, portando gli spot in nuove sezioni oltre alla tradizionale visione di film e serie TV. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di monetizzazione del servizio, che punta a valorizzare sempre di più il proprio vasto pubblico globale.
Secondo quanto comunicato dalla società, il piano di abbonamento supportato dalla pubblicità conta oggi oltre 250 milioni di spettatori mensili attivi in tutto il mondo. Questo risultato conferma la crescente importanza di questa formula, introdotta per offrire un'opzione più economica agli utenti e, al tempo stesso, creare nuove fonti di ricavo per l'azienda.
Novità per il feed verticale di Netflix
Una delle principali novità riguarda il feed verticale disponibile nell'app mobile. Questa sezione, progettata per una navigazione rapida con brevi clip e anteprime scorrevoli, ospiterà annunci pubblicitari mentre gli utenti stanno ancora esplorando il catalogo. Gli spot compariranno quindi nella fase di scoperta dei contenuti, prima che venga avviata la riproduzione di un film o di una serie.
Netflix estenderà inoltre la pubblicità ai podcast, formato introdotto sulla piattaforma alla fine dello scorso anno. L'azienda intende trasformare anche questi contenuti audio in nuovi spazi commerciali, ampliando le opportunità per gli inserzionisti e integrando l'advertising in un numero sempre maggiore di esperienze disponibili nell'ecosistema del servizio.
Il futuro prossimo di Netflix
Dal 2027 la società aprirà a livello globale nuove aree di inventory pubblicitaria nei video verticali, nei podcast e sul sito ufficiale per i fan Tudum, che diventerà anch'esso un ulteriore canale per attività promozionali e sponsorizzazioni.
Contestualmente, Netflix sta sperimentando tecnologie in grado di adattare gli annunci ai comportamenti di visione degli abbonati, con l'obiettivo di rendere i messaggi pubblicitari più pertinenti.
Il piano con pubblicità, lanciato nel 2022 dopo anni in cui l'assenza di spot rappresentava uno degli elementi distintivi del servizio, continuerà ad espandersi in nuovi Paesi.
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