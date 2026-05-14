Forza Horizon 6 già acclamato dalle prime recensioni: prevendita scontata su Instant Gaming per PC e Xbox

Forza Horizon 6 è in prevendita su Instant Gaming per PC e Xbox Series X|S, con uscita fissata al 19 maggio 2026. Il gioco torna ora sotto i riflettori dopo le prime recensioni che ne confermano la qualità e rafforzano l'interesse attorno al progetto. Lo potete acquistare nel box qua sotto oppure a questo link. Il titolo è proposto a 46,99€ IVA esclusa, che diventano 57,33€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 70€ e, considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 18,9%. La prevendita è già attiva da settimane ma ora diventa ora più rilevante alla luce dei primi riscontri positivi: acquistandolo ora si può bloccare il prezzo prima del lancio, con la consueta garanzia di rimborso in caso di ulteriori ribassi.
Le recensioni rafforzano l’attesa
Le valutazioni iniziali emerse nelle ultime ore descrivono un capitolo particolarmente solido, in linea con la tradizione della serie ma con un ulteriore passo avanti sul piano tecnico e contenutistico. Il risultato è un interesse crescente, soprattutto tra chi segue da anni il franchise.
La formula open world di Forza Horizon continua a essere uno dei riferimenti del genere racing, grazie a un equilibrio tra accessibilità e profondità che ha contribuito al successo dei capitoli precedenti. Nella sua recensione in progress di Forza Horizon 6 il nostro Francesco Serino si è già sbilanciato: il gioco è eccellente sotto ogni punto di vista e il nove pieno è abbondantemente a portata di mano.
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