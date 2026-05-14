Forza Horizon 6 già acclamato dalle prime recensioni: prevendita scontata su Instant Gaming per PC e Xbox

Forza Horizon 6 è in prevendita su Instant Gaming per PC e Xbox Series X|S, con uscita fissata al 19 maggio 2026. Il gioco torna ora sotto i riflettori dopo le prime recensioni che ne confermano la qualità e rafforzano l'interesse attorno al progetto. Lo potete acquistare nel box qua sotto oppure a questo link. Il titolo è proposto a 46,99€ IVA esclusa, che diventano 57,33€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 70€ e, considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 18,9%. La prevendita è già attiva da settimane ma ora diventa ora più rilevante alla luce dei primi riscontri positivi: acquistandolo ora si può bloccare il prezzo prima del lancio, con la consueta garanzia di rimborso in caso di ulteriori ribassi.