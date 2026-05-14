Come gira Forza Horizon 6 su PC e Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry

L'immancabile analisi di Digital Foundry rivela come gira Forza Horizon 6 su PC e Xbox, enfatizzando in particolare il ruolo del ray tracing: secondo la testata inglese, questa tecnologia fa davvero la differenza.
L'open world del nuovo episodio della serie targata Playground Games non riproduce Tokyo in scala reale, ma ne riprende gli aspetti più iconici in una versione compatta, caratterizzata da strade più larghe, un traffico meno caotico e una densità urbana alleggerita, che tuttavia non perde il proprio fascino.
Il motore grafico supporta questo impianto in maniera impressionante, e pur mancando i pedoni la direzione artistica si conferma eccellente, anche grazie a un uso straordinario di colori, materiali e illuminazione. È tuttavia su PC che Forza Horizon 6 mostra il suo vero potenziale.
Rispetto al capitolo precedente, Playground Games ha introdotto infatti l'illuminazione globale in ray tracing, che lavora insieme al rendering tradizionale per migliorare il comportamento della luce negli ambienti, col risultato di sequenze sostanzialmente più credibili.
Ancora più impressionante è il nuovo sistema di riflessi in ray tracing, che proiettano gli edifici sulle carrozzerie delle auto andando a sostituire le classiche cubemap e la screen space reflection utilizzate in molti altri giochi.
La versione Xbox
Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Forza Horizon 6, il gioco vanta insomma una grafica eccezionale e non solo su PC. Su Xbox Series X ci si muove a 4K dinamici, mentre su Xbox Series S si punta ai 1080p dinamici, ma in entrambi i casi il frame rate è ancorato ai 60 fps.
E il ray tracing? Su console entra in gioco nella modalità qualità a 30 fps, con l'introduzione dei riflessi avanzati, sebbene soltanto sulle carrozzerie e non di tipo ambientale, questi ultimi sostituiti dalle già citate cubemap e dalla screen space reflection.
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