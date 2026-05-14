Come gira Forza Horizon 6 su PC e Xbox? Ecco l'analisi di Digital Foundry

Ancora più impressionante è il nuovo sistema di riflessi in ray tracing , che proiettano gli edifici sulle carrozzerie delle auto andando a sostituire le classiche cubemap e la screen space reflection utilizzate in molti altri giochi.

Rispetto al capitolo precedente, Playground Games ha introdotto infatti l' illuminazione globale in ray tracing , che lavora insieme al rendering tradizionale per migliorare il comportamento della luce negli ambienti, col risultato di sequenze sostanzialmente più credibili.

I voti di Forza Horizon 6 sono stellari, com'era lecito attendersi

Il motore grafico supporta questo impianto in maniera impressionante, e pur mancando i pedoni la direzione artistica si conferma eccellente, anche grazie a un uso straordinario di colori, materiali e illuminazione. È tuttavia su PC che Forza Horizon 6 mostra il suo vero potenziale .

L'open world del nuovo episodio della serie targata Playground Games non riproduce Tokyo in scala reale , ma ne riprende gli aspetti più iconici in una versione compatta, caratterizzata da strade più larghe, un traffico meno caotico e una densità urbana alleggerita, che tuttavia non perde il proprio fascino.

L'immancabile analisi di Digital Foundry rivela come gira Forza Horizon 6 su PC e Xbox , enfatizzando in particolare il ruolo del ray tracing: secondo la testata inglese, questa tecnologia fa davvero la differenza.

La versione Xbox

Come abbiamo scritto nella nostra recensione di Forza Horizon 6, il gioco vanta insomma una grafica eccezionale e non solo su PC. Su Xbox Series X ci si muove a 4K dinamici, mentre su Xbox Series S si punta ai 1080p dinamici, ma in entrambi i casi il frame rate è ancorato ai 60 fps.

E il ray tracing? Su console entra in gioco nella modalità qualità a 30 fps, con l'introduzione dei riflessi avanzati, sebbene soltanto sulle carrozzerie e non di tipo ambientale, questi ultimi sostituiti dalle già citate cubemap e dalla screen space reflection.