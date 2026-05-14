Apple prepara l’iPhone del ventesimo anniversario (2027) con display curvo su quattro lati e una tecnologia OLED ancora più evoluta

Apple sarebbe al lavoro su uno dei cambiamenti di design più significativi nella storia dell'iPhone. In occasione del ventesimo anniversario dello smartphone, previsto per il 2027, l'azienda dovrebbe introdurre un modello speciale caratterizzato da uno schermo OLED che si estende e si curva lungo tutti e quattro i lati del dispositivo, creando un effetto visivo praticamente senza cornici.
Si tratterebbe di una trasformazione paragonabile a quella introdotta con l'iPhone X nel 2017, quando Apple eliminò il tasto Home e adottò un'interfaccia completamente basata sui gesti.
Il nuovo modello celebrativo dovrebbe presentare una struttura quasi interamente in vetro e un display privo di fori o interruzioni visibili, offrendo un'esperienza visiva ancora più immersiva.
La nuova tecnologie OLED in cantiere per Apple
Secondo un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, Apple avrebbe però pianificato un'evoluzione in due fasi per questa tecnologia. La prima versione debutterebbe proprio nel 2027 e utilizzerebbe un pannello OLED con uno strato catodico realizzato in lega di magnesio e argento, nota come MgAg.
Questa soluzione consentirebbe di realizzare lo schermo curvo sui quattro lati, ma comporterebbe alcuni compromessi tecnici. Nelle aree più arrotondate potrebbero infatti verificarsi leggere distorsioni dell'immagine e una diminuzione della luminosità. Apple sarebbe comunque disposta ad accettare questi limiti per il modello celebrativo, in attesa di una tecnologia più matura.
La seconda fase dell'evoluzione del display del futuro iPhone
Nel 2028, l'azienda dovrebbe introdurre una seconda generazione del display, basata su elettrodi trasparenti e materiali al catodo in ossido di indio e zinco, indicati con la sigla IZO. Grazie alla maggiore trasparenza, questa tecnologia dovrebbe ridurre le alterazioni visive, migliorare l'uniformità della luminosità e contenere il calore generato lungo i bordi curvi. Secondo le indiscrezioni, Samsung Display e LG Display sarebbero già state informate dei piani di Apple e starebbero preparando le rispettive linee produttive. Voi che cosa ne pensate? Vi convincerebbe un futuro iPhone con le caratteristiche sopracitate? Fateci sapere la vostra nei commenti.
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