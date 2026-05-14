Apple prepara l’iPhone del ventesimo anniversario (2027) con display curvo su quattro lati e una tecnologia OLED ancora più evoluta

Apple sarebbe al lavoro su uno dei cambiamenti di design più significativi nella storia dell'iPhone. In occasione del ventesimo anniversario dello smartphone, previsto per il 2027 , l'azienda dovrebbe introdurre un modello speciale caratterizzato da uno schermo OLED che si estende e si curva lungo tutti e quattro i lati del dispositivo , creando un effetto visivo praticamente senza cornici.

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Secondo un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, Apple avrebbe però pianificato un'evoluzione in due fasi per questa tecnologia . La prima versione debutterebbe proprio nel 2027 e utilizzerebbe un pannello OLED con uno strato catodico realizzato in lega di magnesio e argento, nota come MgAg.

La seconda fase dell'evoluzione del display del futuro iPhone

Nel 2028, l'azienda dovrebbe introdurre una seconda generazione del display, basata su elettrodi trasparenti e materiali al catodo in ossido di indio e zinco, indicati con la sigla IZO. Grazie alla maggiore trasparenza, questa tecnologia dovrebbe ridurre le alterazioni visive, migliorare l'uniformità della luminosità e contenere il calore generato lungo i bordi curvi. Secondo le indiscrezioni, Samsung Display e LG Display sarebbero già state informate dei piani di Apple e starebbero preparando le rispettive linee produttive. Voi che cosa ne pensate? Vi convincerebbe un futuro iPhone con le caratteristiche sopracitate? Fateci sapere la vostra nei commenti.