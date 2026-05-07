Ecco perché Apple ha deciso di "posticipare" iPhone 18 e quali sarebbero i possibili vantaggi

Come vi abbiamo anticipato più volte, Apple sarebbe pronta a cambiare strategia per la sua lineup di prodotti. Gli smartphone top di gamma avranno la priorità e saranno annunciati per primi, mentre la versione base - in questo caso iPhone 18 - verrà presentata qualche mese dopo, più precisamente nella primavera del 2027. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una strategia pensata per differenziare meglio i prodotti in base alle esigenze degli utenti e alle diverse fasce di prezzo. Tuttavia, nuove informazioni spiegano nel dettaglio anche i possibili vantaggi di una decisione simile.