Ecco perché Apple ha deciso di "posticipare" iPhone 18 e quali sarebbero i possibili vantaggi

Come vi abbiamo anticipato più volte, Apple sarebbe pronta a cambiare strategia per la sua lineup di prodotti. Gli smartphone top di gamma avranno la priorità e saranno annunciati per primi, mentre la versione base - in questo caso iPhone 18 - verrà presentata qualche mese dopo, più precisamente nella primavera del 2027. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una strategia pensata per differenziare meglio i prodotti in base alle esigenze degli utenti e alle diverse fasce di prezzo. Tuttavia, nuove informazioni spiegano nel dettaglio anche i possibili vantaggi di una decisione simile.
Le ragioni alla base della nuova strategia
Secondo quanto riportato dal leaker "Fixed Focus Digital", la decisione di Apple avrebbe delle motivazioni ben specifiche. Prima di tutto, una strategia del genere consentirebbe di prolungare il periodo di vendita dell'iPhone 17. Inoltre, verrebbero ridotti i costi di produzione, oltre a migliorare ulteriormente la posizione competitiva di Apple rispetto ad Android.
Posticipare la presentazione del nuovo iPhone 18 è stato inevitabile anche a causa delle carenze nella catena di approvvigionamento globale, secondo il leak. Inoltre, prolungando il ciclo commerciale di iPhone 17, Apple potrebbe sfruttare il tempo aggiuntivo per permettere al dispositivo di consolidare la propria quota di mercato prima dell'arrivo del modello successivo. L'obiettivo sarebbe quello di garantire una disponibilità adeguata di iPhone 17 in vista del Double 11 di fine anno, uno degli eventi commerciali più importanti in Cina e particolarmente strategico per il mercato smartphone.
Cosa aspettarsi
Secondo il leak, in questo modo il debutto di un iPhone 18 con specifiche inferiori potrebbe essere più facile da assorbire. Non è ancora chiaro se verranno apportate modifiche al ribasso alle specifiche tecniche, ma la gamma nel suo complesso dovrebbe beneficiare di miglioramenti su chip, memoria e connettività.
Il modello base dovrebbe integrare il chip A20, mentre le versioni Pro e Pro Max dovrebbero ricevere la variante A20 Pro. Potremmo aspettarci, invece, un downgrade del display per mantenere i prezzi stabili. La divisione servizi di Apple potrebbe fornire il supporto finanziario necessario per assorbire parte di questi costi.
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