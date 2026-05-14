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Il mini controller 8BitDo Zero 2 è compatibile con Nintendo Switch, Android, PC e Mac: su AliExpress costa pochissimo

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare ad un prezzo molto interessante il mini controller 8BitDo Zero 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   14/05/2026
Mini controller 8BitDo Zero 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare ad un prezzo molto interessante e allettante il mini controller 8BitDo Zero 2, compatibile con PC, Nintendo Switch, Android e macOS. Il prezzo finale è di 16,80€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il mini controller 8BitDo Zero 2 è la soluzione perfetta per chi desidera giocare in modo pratico e immediato su smartphone e tablet. Grazie alle sue dimensioni estremamente compatte, può essere trasportato facilmente in tasca, nello zaino o nella custodia del dispositivo, risultando ideale per partite veloci ovunque ci si trovi.

Ulteriori dettagli sul controller

Nonostante il formato ridotto, il controller offre un'esperienza di gioco completa e precisa, adatta sia ai titoli casual sia ai giochi più impegnativi. Supporta la connessione wireless per la massima libertà di movimento, ma può essere utilizzato anche tramite cavo USB quando si preferisce una connessione diretta.

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La compatibilità è uno dei suoi punti di forza: il controller funziona con Nintendo Switch, macOS, Windows tramite Steam, Android e Raspberry Pi, garantendo grande versatilità su numerose piattaforme.

La confezione include il controller Zero 2 in elegante colore turchese, un cavo USB per la ricarica e il collegamento e un pratico laccio in gomma coordinato, utile per portarlo sempre con sé. Piccolo, leggero e versatile.

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