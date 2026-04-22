Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo mouse: il Logitech MX Anywhere 3S viene messo in offerta con un maxi sconto del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,90€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Logitech MX Anywhere 3S è un mouse wireless compatto e versatile. Una delle sue caratteristiche principali è il sensore ad alta precisione da 8K DPI, che consente di lavorare con fluidità su tutte le superfici.