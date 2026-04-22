Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo mouse: il Logitech MX Anywhere 3S viene messo in offerta con un maxi sconto del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 54,90€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Logitech MX Anywhere 3S è un mouse wireless compatto e versatile. Una delle sue caratteristiche principali è il sensore ad alta precisione da 8K DPI, che consente di lavorare con fluidità su tutte le superfici.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il dispositivo supporta dei clic molto silenziosi, mantenendo la stessa sensazione tattile ma riducendo significativamente il rumore. Questo lo rende ideale per ambienti condivisi o per chi desidera lavorare con maggiore concentrazione senza distrazioni.
Un altro punto di forza è la tecnologia MagSpeed, che offre uno scorrimento estremamente rapido e preciso, capace di raggiungere fino a 1000 linee al secondo.
La rotella permette quindi di passare rapidamente da una navigazione veloce a un controllo più dettagliato, adattandosi alle diverse esigenze. supporta la connessione multi-dispositivo, consentendo di collegarsi fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, ed è compatibile con sistemi Windows, macOS, Chrome OS e Linux.