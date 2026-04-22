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Control è disponibile da oggi su iOS con la Ultimate Edition, il prezzo vi sorprenderà

Remedy Entertainment ha annunciato che la Ultimate Edition di Control è disponibile a partire da oggi su iOS per iPhone e iPad, e il prezzo del gioco non mancherà di sorprendervi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/04/2026
Jesse Faden in un artwork di Control
Control
Control
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Control è disponibile da oggi su iOS con la Ultimate Edition, che include non soltanto il gioco base ma anche le due espansioni e tutti gli aggiornamenti. Il prezzo? Appena 5,99€, in netta controtendenza rispetto ad altre conversioni "importanti".

Caratterizzato da un peso pari a ben 45,1 GB, Control per iPhone e iPad vanta comandi ottimizzati per il touch screen ma anche il supporto per i controller Bluetooth. Sul piano tecnico, inoltre, la riduzione mobile è compatibile con la tecnologia Metal e con il ray tracing.

Gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno insomma profuso un certo impegno nel realizzare la conversione, puntando a sfruttare al meglio l'hardware dei dispositivi Apple più recenti per consegnarci un'esperienza quanto più vicina possibile a quanto visto su PC e console.

Control Resonant sarà doppiato in italiano, confermato a sorpresa da Remedy Control Resonant sarà doppiato in italiano, confermato a sorpresa da Remedy

Considerata la spettacolarità e la freneticità dei combattimenti di Control, c'è di certo una grande curiosità nei confronti di questa versione mobile, specie sul fronte delle prestazioni.

Un'avventura eccezionale

Se avete letto la nostra recensione di Control, pubblicata ormai quasi sette anni fa, saprete di certo che l'avventura di Jesse Faden nella sconfinata sede del Federal Bureau of Control vale assolutamente la pena di essere recuperata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Facendo tesoro delle precedenti esperienze con il genere degli action shooter, infatti, gli autori del gioco hanno confezionato un gameplay estremamente divertente, che miscela l'impiego di una speciale arma modulare con i poteri telecinetici della protagonista.

A questo impianto si aggiunge un racconto davvero particolare e sopra le righe, fatto di eventi sovrannaturali, voci interiori, personaggi inquietanti e misteri da scoprire.

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