Control è disponibile da oggi su iOS con la Ultimate Edition, il prezzo vi sorprenderà

Control è disponibile da oggi su iOS con la Ultimate Edition, che include non soltanto il gioco base ma anche le due espansioni e tutti gli aggiornamenti. Il prezzo? Appena 5,99€, in netta controtendenza rispetto ad altre conversioni "importanti".
Caratterizzato da un peso pari a ben 45,1 GB, Control per iPhone e iPad vanta comandi ottimizzati per il touch screen ma anche il supporto per i controller Bluetooth. Sul piano tecnico, inoltre, la riduzione mobile è compatibile con la tecnologia Metal e con il ray tracing.
Gli sviluppatori di Remedy Entertainment hanno insomma profuso un certo impegno nel realizzare la conversione, puntando a sfruttare al meglio l'hardware dei dispositivi Apple più recenti per consegnarci un'esperienza quanto più vicina possibile a quanto visto su PC e console.
Considerata la spettacolarità e la freneticità dei combattimenti di Control, c'è di certo una grande curiosità nei confronti di questa versione mobile, specie sul fronte delle prestazioni.