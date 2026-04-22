Profitti stellari e premi milionari: SkHynix distribuisce bonus fino a 477.000 dollari per dipendente

Il boom dell'intelligenza artificiale sta generando profitti senza precedenti per i grandi produttori di semiconduttori, e SK Hynix ne è uno degli esempi più eclatanti. L'azienda sudcoreana, spinta dalla crescente domanda di chip per data center e applicazioni IA, si prepara infatti a distribuire bonus record ai propri dipendenti, con cifre che stanno facendo discutere sia nel settore industriale che nell'opinione pubblica. Secondo le stime, ogni dipendente riceverà in media circa 700 milioni di won, pari a circa 477.000 dollari. Questo premio deriva dalla decisione dell'azienda di destinare il 10% dei profitti operativi annuali ai bonus del personale. Con previsioni di utili che potrebbero raggiungere i 250 trilioni di won (circa 169 miliardi di dollari), il fondo complessivo per i bonus potrebbe arrivare a 25 trilioni di won.

Il piano di SkHynix che coinvolge 35.000 dipendenti Il piano coinvolgerebbe circa 35.000 dipendenti e si aggiunge a ulteriori bonus già distribuiti all'inizio dell'anno, pari a circa 140 milioni di won (95.000 dollari) per lavoratore. Se il trend positivo del mercato dovesse continuare, le cifre potrebbero crescere ulteriormente: alcuni analisti ipotizzano che nel 2027 i bonus medi possano sfiorare i 900.000 dollari per dipendente. Il CEO di Qualcomm vola in Corea per assicurarsi i chip a 2nm di Samsung e la memoria LPDDR da SK Hynix Questa decisione sta creando effetti a catena anche tra i concorrenti, in particolare Samsung. Il sindacato interno dell'azienda avrebbe infatti richiesto una quota maggiore di partecipazione agli utili, pari al 15%, mentre la dirigenza si sarebbe fermata al 10%, in linea con SK Hynix. Se la richiesta venisse accolta, i bonus complessivi per i circa 77.000 dipendenti di Samsung potrebbero raggiungere quasi 30 trilioni di won.