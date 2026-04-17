The Blood of Dawnwalker giocabile dall'inizio alla fine, niente contenuti IA nella versione finale

Lo sviluppo di The Blood of Dawnwalker sta per arrivare alle sue battute conclusive, come dimostrano le ultime informazioni fornite dal team di sviluppo, Rebel Wolves, che parlano di un gioco completabile dall'inizio alla fine . Per la precisione, Konrad Tomaszkiewicz, CEO e direttore creativo del team, in un'intervista concessa alla newsletter Game Business ha affrontato il tema dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo dei videogiochi, parlando anche di altro.

Il CEO ha ammesso che il team si è avvalso dell'IA generativa nelle fasi iniziali della produzione per creare dei contenuti provvisori (i cosiddetti "placeholder"), ma ha garantito che tutti questi elementi verranno rimossi nella versione finale, che arriverà sul mercato totalmente priva di contenuti generati dall'IA.

A rassicurare ulteriormente i fan sullo stato di salute del progetto è stata la conferma che lo sviluppo procede a gonfie vele, al punto che il titolo è già fruibile dall'inizio alla fine su PlayStation 5. "Sappiamo come funziona il gioco, l'ho già finito su PS5 ed è fantastico", ha dichiarato entusiasta Tomaszkiewicz.

Parole che faranno contenti i fan, perché rendono più probabile un'uscita vicina e confermano come i lavori siano in una fase decisamente avanzata. Sebbene manchi ancora una data di lancio precisa, l'uscita di The Blood of Dawnwalker resta fissata per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Chissà se anche Rebel Wolves subirà l'effetto GTA 6 e opterà per un lancio il più lontano possibile dal titolo di Rockstar Games.