In The Blood of Dawnwalker potete saltare tutto e fiondarvi al finale, se siete abbastanza bravi

Come forse già saprete, in The Blood of Dawnwalker l'obiettivo del protagonista Coen è s alvare la propria famiglia entro 30 giorni e 30 notti (virtuali). In questo periodo possiamo affrontare missioni di ogni tipo, potenziarci, stringere alleanze e, in generale, prepararci allo scontro conclusivo.

The Blood of Dawnwalker promette di essere un gioco vasto, ricco di contenuti, scelte narrative e attività capaci di intrattenere per decine di ore prima dei titoli di coda. Oppure, come confermato dal lead quest designer Rafał Jankowski. potete i gnorare gran parte di ciò che il gioco ha da offrire e puntare subito alla fase finale dopo aver completato il Prologo, sempre a patto di avere abilità sufficienti.

Come e quando raggiungere il finale è una scelta del giocatore

Rebel Wolves ha già chiarito che il limite dei 30 giorni non è particolarmente restrittivo: consente di esplorare con calma la maggior parte dei contenuti e superare tranquillamente le 50 ore di gioco. Tuttavia esiste anche un approccio diametralmente opposto: subito dopo il Prologo è possibile dirigersi direttamente verso la conclusione dell'avventura. Farlo, però, significa affrontare il boss finale con un personaggio inesperto e poche risorse, trasformando il tutto in una sfida estremamente ardua.

"È possibile saltare una grande quantità di contenuti. Dopo il Prologo, nulla vi impedisce di andare dritti al castello di Brencis e provare a sconfiggere il grande vampiro cattivo e i suoi ufficiali vampiri.", ha detto Jankowski. "È difficile, certo, ma ossibile: i contenuti sono lì ad aspettare i giocatori. I nemici sono lì ad aspettare i giocatori. È assolutamente possibile ignorare tutto il resto, incluse tutte le missioni".

"Se siete abbastanza abili... non lo so, personalmente non l'ho provato, quindi non sono esattamente sicuro di quanto sia difficile. Ma l'idea era renderlo abbastanza impegnativo da non incoraggiare i giocatori a farlo al primo tentativo. Tuttavia speriamo di vedere qualcuno riuscirci poco dopo l'uscita del gioco, perché con così tanti giocatori là fuori, molti saranno probabilmente abbastanza abili o pazienti da provarci. Ma sì, è possibile."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Blood of Dawnwalker sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 3 settembre.