Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è su Amazon al minimo storico: risparmia 20 €

Se ami le avventure spensierate, Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 è su Amazon a 44,99 € rispetto al prezzo consigliato di 64,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma, rendendo il gioco finalmente disponibile a un prezzo più accessibile, sebbene non sia ancora particolarmente basso. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Grafica migliorata e tanto relax
Il gioco per Nintendo Switch 2 presenta innanzitutto una grafica migliorata fino a 4K in modalità TV (1080p in portatile), nuovi comandi e tanto altro ancora per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Inoltre, potrai anche provare l'ultimo aggiornamento più corposo, ovvero la versione 3.0 che introduce diverse novità che sapranno intrattenerti per altre innumerevoli ore.
Inoltre, ora è possibile ospitare sull'isola fino a 12 giocatori online (ma devono possedere tutti la versione Switch 2) a differenza degli 8 precedenti. Infine, potrai arredare le stanze in totale comodità, sfruttando i comandi in stile mouse. Come sempre, per saperne di più ti invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco.