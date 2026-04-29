Quanto dura The Blood of Dawnwalker? Il director offre una stima e assicura che i completisti non saranno puniti

30 giorni bastano per completare la maggior parte del gioco

Secondo i playtest interni, il CEO e game director Konrad Tomaszkiewicz ha spiegato che "al momento il gioco richiede dalle 55 alle 70 ore per essere completato". Nello stesso articolo, il director assicura che sarà possibile "completare la maggior parte del gioco prima che il tempo (la scadenza dei 30 giorni) finisca".

"Non vogliamo punirvi per le vostre azioni," afferma Konrad Tomaszkiewicz, CEO e game director. "Quindi abbiamo puntato a trovare l'equilibrio perfetto dove non ci si debba stressare per il tempo, ma che faccia comunque avvertire che un grande evento si sta avvicinando sempre di più."

Nello stesso articolo il boss di rebel Wolves ha confermato che in realtà superare il limite dei 30 giorni non decreta la fine della partita: sarà possibile continuare a giocare, ma chiaramente ci saranno delle conseguenze. Allo stesso modo, è possibile arrivare alla resa dei conti molto prima della scadenza, ma anche in quel caso le scelte del giocatore avranno un peso.