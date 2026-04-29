Spider-Man: Brand New Day, Sony rivela la sequenza iniziale del film

Sony ha rivelato la sequenza iniziale di Spider-Man: Brand New Day, pubblicando tre pagine della sceneggiatura che descrivono appunto la prima scena del film, in cui ritroviamo Peter Parker dopo i drammatici eventi di No Way Home.
Come saprete, se avete visto il precedente capitolo della saga, il personaggio interpretato da Tom Holland deve affrontare la perdita della sua identità pubblica e di tutti i legami che aveva in precedenza, in particolare quelli con la sua ragazza MJ e con il suo migliore amico Ned.
Nella sequenza iniziale della pellicola, ambientata nove mesi dopo l'evento che ha cancellato qualsiasi ricordo relativo a Peter, vediamo il ragazzo mentre rilegge la lettera che ha scritto per MJ, equipaggiato con un costume ora frutto unicamente del suo lavoro e privo di tecnologie Stark.
A tal proposito, fra le novità c'è E.V., un'intelligenza artificiale creata da Peter che in Brand New Day si pone come "la cosa che più si avvicina a un'amica" per il protagonista del film, come spiega il regista Destin Daniel Cretton nei suoi appunti.
Un nuovo inizio
Come abbiamo visto nella scena finale del precedente film, di cui abbiamo parlato nella recensione di Spider-Man: No Way Home, il nuovo costume di Peter è artigianale, realizzato in stoffa e ispirato a quelli indossati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.
Come sottolineato dal regista nelle note aggiunte alla sceneggiatura, il nuovo costume di Spider-Man avrà delle pieghe che punteranno a sottolineare il fatto che sia stato cucito a mano.