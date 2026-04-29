Spider-Man: Brand New Day, Sony rivela la sequenza iniziale del film

Sony ha rivelato la sequenza iniziale di Spider-Man: Brand New Day, pubblicando tre pagine della sceneggiatura che descrivono appunto la prima scena del film, in cui ritroviamo Peter Parker dopo i drammatici eventi di No Way Home.

Come saprete, se avete visto il precedente capitolo della saga, il personaggio interpretato da Tom Holland deve affrontare la perdita della sua identità pubblica e di tutti i legami che aveva in precedenza, in particolare quelli con la sua ragazza MJ e con il suo migliore amico Ned.

Nella sequenza iniziale della pellicola, ambientata nove mesi dopo l'evento che ha cancellato qualsiasi ricordo relativo a Peter, vediamo il ragazzo mentre rilegge la lettera che ha scritto per MJ, equipaggiato con un costume ora frutto unicamente del suo lavoro e privo di tecnologie Stark.

A tal proposito, fra le novità c'è E.V., un'intelligenza artificiale creata da Peter che in Brand New Day si pone come "la cosa che più si avvicina a un'amica" per il protagonista del film, come spiega il regista Destin Daniel Cretton nei suoi appunti.