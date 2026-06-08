Masters of the Universe non parte bene al botteghino: ecco gli incassi mondiali del primo weekend

I dati del botteghino di Masters of the Universe

Più precisamente, Masters of the Universe ha raggiunto 54,308 milioni al botteghino, divisi in 29,3 milioni negli USA e 25 milioni nel resto del mondo. Per fare un paragone, dovete sapere che è il secondo film per incassi del fine settimana, ma ben al di sotto della prima posizione: il nuovo Scary Movie ha infatti debuttato a 105,5 milioni di dollari.

Secondo Variety, Masters of the Universe sarebbe costato 200 milioni di dollari, senza considerare i costi di marketing, quindi il film di Amazon MGM e Sony Pictures deve riuscire a incassare molto più di quanto fatto finora per pareggiare i costi.

Sempre secondo la testata americana, Masters of the Universe ha raccolto un 66% di pubblico maschile e il 40% aveva più di 45 anni. In breve, non è stato in grado di attirare i più giovani, probabilmente non appassionati di He-Man.

Masters of the Universe ha superato Backrooms (50,1 milioni di dollari, ma nel proprio secondo weekend) e Obsession (43,3 milioni di dollari nel quarto fine settimana): i due film horror però hanno un budget ben inferiore. Dovremo attendere e vedere se il film sarà in grado di continuare a incassare regolarmente.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Masters of the Universe.