Gli autori di Resonance: A Plague Tale Legacy parlano di Sophia

Asobo Studio ha pubblicato un approfondimento dedicato a Sophia, la protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy, che ritroveremo quindici anni prima della sua apparizione in A Plague Tale: Requiem, all'età di ventidue anni ma già con un curriculum di tutto rispetto.

La ragazza è infatti conosciuta come "lo Scorpione dei Mari": una contrabbandiera feroce, cresciuta in un campo di saccheggiatori guidato da suo padre Alec, che ha imparato a combattere fin da bambina, sviluppando il carattere determinato che abbiamo conosciuto nell'ultimo capitolo della serie.

Le sue vicende in Resonance: A Plague Tale Legacy la vedranno confrontarsi con il proprio passato e con il mistero della Macula, la terribile piaga che ha incrociato il destino di Sophia ben prima del suo incontro con Amicia e Hugo, a quanto pare.

Nel gioco troveremo una Sophia più giovane, impulsiva e meno controllata, ma proprio per questo più umana; e anche il design riflette questa evoluzione, attraverso un abbigliamento più spartano e i capelli lasciati volutamente selvaggi.